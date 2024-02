Kitajska novost v cliovem razredu: kmalu v Sloveniji, kakšna bo cena?

MG Motors je za Evropo predstavil novi model MG 3 – to je mestni samopolnilni hibrid, ki že sredi leta prihaja tudi v Slovenijo.

MG Motors je za zdaj v Evropi najuspešnejša kitajska znamka avtomobilov, ki nudi širok razpon od bencinskih in hibridnih do polnoelektričnih avtomobilov. Danes so na avtomobilski razstavi v Ženevi razkrili novi model MG 3.

To je avtomobil mestnih dimenzij, ki ga bo poganjal samopolnilni hibridni pogon. Pri tem najbolj izstopa kapaciteta baterije 1,83 kilovatne ure (kWh), kar je precej več kot pri podobnih hibridnih avtomobilih.

Foto: MG Motors

Hibridni pogon za cliov razred, kakšna bo cena?

MG 3 je dolg 4,11 metra, širok je 1,50 metra in ima 2,57 metra medosne razdalje. Prostornina prtljažnika meri 293 litrov, masa vozila je 1298 kilogramov. Po svoji velikosti sodi v razred majhnih avtomobilov, torej v cliov segment. Ta bo z uvajanjem elektrificiranih (predvsem hibridnih) pogonov prodajno vse občutljivejši in prav gotovo bo morala biti cena, ki še ni znana, za MG 3 eden pomembnejših adutov.

Za prenos moči tristopenjska avtomatika

Avtomobil poganja 1,5-litrski bencinski štirivaljni motor z močjo 75 kilovatov. Elektromotor ima moč 100 kilovatov, kar zagotovi skupno sistemsko moč 143 kilovatov. Moč motorja se bo na sprednji kolesi prenašala prek tristopenjskega samodejnega menjalnika.

MG 3 bo v Slovenijo pripeljal letos maja ali junija.

