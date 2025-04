MG je del kitajskega SAIC in na aprilski avtomobilski razstavi v Šanghaju bodo prvič pokazali svoj novi model cyber X. Prve napovedne fotografije prikazujejo prečiščeno zunanjost (zaprta maska motorja, kljuke na vratih so skrite …) in zelo “škatlasto” zasnovo zunanjosti. S tem bodo povezali zasnovo SUV z urbano uporabnostjo. Vozila tovrstnih oblik so navadno zelo prepričljiva pri prostornosti in praktičnosti. Kakšen je pogon, še ni znano. Glede na zasnovo sprednjega dela bi bil lahko vsaj v tej različici cyber X električno ali kvečjemju priključnohibridno vozilo.

Cyber X je prvi model dvoletnega načrta MG z lansiranjem osmih novih avtomobilov. Že letos prihaja novi MG4, nato pa tudi dve novi limuzini in dva športna terenca. Ali bodo vse te novosti na voljo tudi v Evropi, za zdaj še ni znano.

MG je lani prodal 507 tisoč novih avtomobilov, od tega več kot 240 tisoč avtomobilov v Evropi. V prvih dveh mesecih letošnjega leta je SAIC v Evropi prodal 39 tisoč novih avtomobilov, kar je bilo 21 odstotkov več kot v enakem obdobju lani.

Foto: MG Motor

Foto: MG Motor