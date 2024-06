Brez bencina in dizla: 400 kilometrov med Ljubljano in Istro

Je hrvaška Istra pripravljena na turiste z električnimi avtomobili? Razmere niso najboljše, 400-kilometrsko povratno relacijo med Ljubljano in rtom Kamenjak na jugu Istre pa smo s cenovno dostopnim avtomobilom prevozili z deset minut dolgim (preventivnim) polnjenjem.

Iz Ljubljane sem se z električnim avtomobilom odpeljal na skrajni južni del rta Kamenjak pri Pulju. Pot je v eno smer dolga 220 kilometrov. Ker baterija ob odhodu od doma ni bila polna, sem ob poti pričakoval tudi postanek s polnjenjem. Zato je sledil manjši pregled, kaj pred letošnjim poletjem ponuja Istra obiskovalcem z električnimi avtomobili. To seveda niso le domačini in Slovenci, temveč tudi mnogi turisti iz zahodnih in predvsem severnoevropskih držav.

Skrajni jug Istre z elektriko brez postanka?

Že povratna pot Ljubljana–Kamenjak–Ljubljana je po avtocesti dolga krepkih 400 kilometrov, in ker se cesta ob vrnitvi tudi ves čas rahlo dviga, je taka dolžina za večino električnih avtomobilov brez vmesnega polnjenja kar lep zalogaj.

Ob primerni infrastrukturi to niti ni velika težava, saj avtomobili že v petih ali desetih minutah polnjenja pridobijo dovolj dodatnega dosega za normalno vrnitev domov.

Foto: Gregor Pavšič

Ob avtocesti ostajajo večinoma stare 50-kilovatne polnilnice DC

Ob slovenski primorski avtocesti položaj ni najboljši. Ljubljana je zdaj dobila ultra zmogljive polnilnice (HPC), ki omogočajo polnjenje z več kot 100 kilovati moči. Take imamo v smeri Primorske še na Kozini (Petrol, Tesla) in v Kopru (Ionity, Tesla).

Od Ljubljane do Kozine ostaja ponudba še vedno omejena le na stare 50-kilovatne polnilnice DC, kjer lahko hitro polni le en avtomobil.

Vse večja razlika med zahodno in vzhodno Evropo, Slovenija je med njima vezni člen

V hrvaškem delu Istre ima polnilnice HPC Ionity ob izvozu za Rovinj. S tem se ponudba hitrih polnilnic v Istri za zdaj skoraj konča; izjema je polnilnica DC v Rovinju. Položaj torej ni dober, saj je pokritost s polnilnicami HPC dejansko slabša kot v Sloveniji, kaj šele v severnih in zahodnih evropskih državah. Predvsem Ionity proti vzhodu stopa zelo previdno, enako dejansko tudi Tesla.

Poudariti je sicer treba, da več istrskih mest obiskovalcem nudi klasične polnilnice AC, ki so v primeru eno- ali dvournega obiska mesta bolj primerne kot hitre polnilnice DC.

Dovolj je bilo deset minut polnjenja

Na konkretno pot sem se odpravili z avtomobilom MG4, ki ima relativno majhno baterijo s kapaciteto 64 kilovatnih ur. Kljub le nekaj več kot 90-odstotkov napolnjeni bateriji ob odhodu iz Ljubljane v eno smer do Kamenjaka ni bilo treba ponovno polniti, ustrezno rešitev pa sem iskal med vrnitvijo.

Izkoristil sem polnilnico Ionity pri Rovinju za deset minut polnjenja, kar je dejansko celo presegalo realno potrebo po dodatni elektriki za vrnitev domov. Blizu je tudi Elenova, a le 50-kilovatna polnilnica DC, enaka kot že omenjena tudi v mestu Rovinj. Te so primerne za takrat, ko imamo opravke v mestu. Toda ker jih ni veliko in so zaradi šibkega polnjenja tudi dalj časa zasedene, se je nanje težko zanašati.

V primeru neposredne vrnitve domov so uporabne predvsem polnilnice HPC ob ali zares blizu avtoceste. Ena izmed teh (Elenova) na avtocestnem postajališču pri Pulju še ne deluje, zato za zdaj ostajata izbira le Ionity nad Rovinjem ali v Kopru. V Kopru so zdaj za vse avtomobile na voljo tudi Tesline polnilnice.

Odpiranje Teslinih polnilnic je povečalo (zaostrilo) ponudbo

Največja sprememba od lanskega leta, ko smo se tudi za potrebe svojih reportaž z električnim avtomobilom trikrat odpeljali v Dalmacijo (najdlje do Makarske, ki je od Ljubljane oddaljena več kot 400 kilometrov), je, da so zdaj nekatere Tesline hitre polnilnice odprte tudi za druge avtomobile.

To je čez noč močno povečalo število polnilnic HPC, kjer je mogoče avtomobile polniti z močjo več kot sto kilovatov. Ob primernih pogojih (ustrezno zmogljiv avtomobil, napolnjenost baterije pod 50 odstotkov) je mogoče na takih polnilnicah v desetih minutah pridobiti tudi več kot sto kilometrov dosega.

Kakšne so cene?

Tesla je za avtomobile drugih znamk za zdaj odprla polnilnice v Žirovnici pri Lescah, v Novem mestu in Krškem (za pot proti Dalmaciji), enako tudi v Kopru za pot proti Istri. V Dalmaciji so odprte polnilnice nad Splitom. Teslini vozniki pa bodo ob tem lahko dostopali še do polnilnic na drugih lokacijah (Ljubljana, Maribor, Karlovec, Otočac, Zadar, Senj …).

Redna cena polnjenja na Teslini polnilnici za druge avtomobile znaša 55 centov na kWh – ta cena velja brez sklenjene naročnine. Polnilnice Ionity so za štiri cente dražje tudi s sklenjeno naročnino, še višji bo brez zakupa večje količine kWh račun pri Petrolu.

Proti Dalmaciji ima Ionity svoje polnilnice ob avtocesti mimo Zadra, ob avtocesti pa prednjačijo predvsem polnilnice (50-kilovatne DC in HPC) hrvaškega Elena – uporabniki Petrol lahko tam polnijo tudi prek "roaminga", le da je v tem primeru storitev dražja.