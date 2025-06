Dvajset minut resnice: kaj zares zmore nova tehnika Audija in Porscheja?

Foto: Gregor Pavšič Z nekaj zamude imamo prvič na testu pravi Audijev električni avtomobil (izjema je bil le Q4 e-tron z Volkswagnove platforme), novi Q6 e-tron pa je za nameček že druga generacija Audijevega električnega športnega terenca. Tehnično platformo PPC (premium platform electric) si Q6 e-tron deli s porschejem macanom. Še pred celovitim testom je tu zanimiv pogled v tisto, kar to vozilo z 800-voltne platforme omogoča pri hitrem polnjenju z enosmernim tokom (DC). To je prikaz tistega, kar zmore na primer med daljšo vožnjo po Evropi ali pa na vožnji proti poletnim dopustniškim ciljem. Foto: Gregor Pavšič

Povzetek? Pet minut polnjenja za sto kilometrov, 20 minut polnjenja za skoraj 350 kilometrov dodatnega dosega.

Že takoj ob priklopu do skoraj maksimalne moči

Zanimivo je, da Q6 e-tron še nima možnosti ročnega zagona predgretja baterije (to že imajo vozila z Volkswagnove platforme MEB), a v toplem jutru in s prednastavljeno potjo do ultra zmogljive polnilnice to očitno ni bilo potrebno. Informacijski vmesnik ni javil podatka, da bi se predgretje baterije začelo.

Na polnilnico smo audija pripeljali z desetodstotno napolnjeno baterijo. Moč polnjenja je bila nemudoma zavidljivih 272 kilovatov, nekaj pozneje pri 32 odstotkih napolnjenosti pa je dosegla celo 282 kilovatov. Do zdaj smo na testu baterijo močneje polnili le še v porscheju taycanu.

Foto: Gregor Pavšič

Kako hitro pijete kavo? V desetih minutah že dvesto kilometrov dosega.

Kot kažejo spodnji podatki, je avtomobil ohranil zelo visoko moč polnjenja do 80 odstotkov. Šele nekaj čez to mejo je moč nato padla pod mejo sto kilovatov.

20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % moč polnjenja: 281 kW 282 kW 244 kW 202 kW 180 kW 147 kW 119 kW

Do 50-odstotne napolnjenosti je presegala 200 kilovatov. Ker je poraba na testu za tak avtomobil ugodna (20–21 kWh na sto prevoženih kilometrov), je bilo že pet minut dovolj za dodatnih sto, deset minut pa za dodatnih dvesto kilometrov dosega.

5 minut polnjenja (10–32%) – 22,2 kWh elektrike

(10–32%) – 22,2 kWh elektrike 10 minut polnjenja (10–50 %) – 42,4 kWh elektrike

(10–50 %) – 42,4 kWh elektrike 15 minut polnjenja (10–66 %) – 57,9 kWh elektrike

(10–66 %) – 57,9 kWh elektrike 20 minut polnjenja (10–80%) – 70,1 kWh elektrike

Nato je učinkovitost vendarle nekaj manjša. Petnajst minut polnjenja ni več dovolj za 300 kilometrov, v 20 minutah pa smo baterijo napolnili z več kot 70 kilovatnimi urami elektrike. Povprečna moč polnjenja 10–80 odstotkov je bila torej kar 210 kilovatov, kar je seveda odličen podatek.

Za polnjenje od 20 do 80 odstotkov je avtomobil potreboval 18 minut. Od 10 do 80 odstotkov je polnjenje trajalo okroglih 20 minut.

Kaj pa premijska in nepremijska konkurenca?

Kakšna je primerjava s tehnično sorodnim porsche macanom? Pri tem je moč polnjenja v zimskih mesecih znašala do 269 kilovatov in 200-kilovatno moč prav tako držala do 50-odstotne napolnjenosti. Tudi pri macanu je moč polnjenja nekoliko očitneje padla po 70 odstotkih napolnjenosti.

Pred kratkim smo na isti polnilnici testirali tudi hyundai ioniq 5 N Line, ki pa je "nepremijski" avtomobil s prav tako 800-voltne platforme. Moč polnjenja je bila nekaj manjša, toda krivulja kaže celo na večjo učinkovitost polnjenja v celotnem razponu 20–80 odstotkov.

Od 50-odstotne napoljenosti je ioniq 5 pri moči polnjenja začel loviti Q6 e-tron in ga je nato tudi prehitel.

Razlika med 800-voltno in 400-voltno platformo je očitna, a vendarle ne nujno tudi drastična. Primer je ford explorer z Volkswagnove električne platforme s funkcijo ročnega predgretja baterije, ki ima manjšo kapaciteto kot Q6 in je polnjenje zato prav tako trajalo 18 minut. Nižjo moč polnjenja lahko avtomobil nadomesti z nižjo porabo.