MG, nekoč ponos britanske avtomobilske industrije in danes del kitajskega SAIC, je najuspešnejša kitajska avtomobilska znamka v Evropi. Še pred poletjem bodo Kitajci predvidoma razkrili prve informacije glede gradnje svoje prve tovarne v Evropi, je po neuradnih informacijah poročal Autonews Europe. MG bo gradil novo tovarno in ne bo prevzel obstoječih objektov.

Z evropsko tovarno se bo MG izognil visokim uvoznim carinam. Na veljavnih deset odstotkov je Evropska unija za SAIC lani uvedla dodatne 35,3-odstotne carine za uvoz električnih avtomobilov. Začetna kapaciteta tovarne MG naj bi bila okrog sto tisoč avtomobilov letno.

Prodaja MG je lani v Evropi zrasla za dobrih pet odstotkov na 243 tisoč avtomobilov. Tudi v letošnjih prvih dveh mesecih so prodajo izboljšali za 21 odstotkov (39 tisoč avtomobilov). Opazen pa je padec deleža električnih vozil v prodaji MG. Predlani je ta znašal 47 odstotkov, lani 30 odstotkov, v začetku letošnjega leta pa le še 14 odstotkov.

Med resnimi potencialnimi kandidati za gradnjo tovarne je neuradno Turčija. Od dokončne odobritve gradnje in sklenitve dogovorov do začetka proizvodnje bodo potrebovali od 12 do 16 mesecev.