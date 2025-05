Manj kot 20 minut? Pozabite na govorice, to so realni podatki z Barja. #foto

V praksi smo preverili, ali je realno mogoče baterijo avtomobila ustrezno napolniti v manj kot 20 minutah in ali lahko sto kilometrov dosega pridobimo v le petih minutah?

Kot smo že večkrat poudarili, je za vsakdanjo uporabo električnega avtomobila bolj kot uradni podatek o dosegu (ki je skoraj vedno absolutno pretiran) pomembna informacija o porabi energije in učinkovitosti hitrega polnjenja z enosmernim tokom DC. To velja predvsem za večje avtomobile, s katerimi se odpravimo tudi na daljše vožnje izven enkratnega dosega baterije. Čeprav bodo lastniki električnih avtomobilov baterijo najraje polnili doma (nižja cena, bolje za manjšo degradacijo baterije), se hitremu polnjenju ni mogoče izogniti. Že poletna vožnja na dopust je pogosto v eno smer dolga vsaj nekaj sto kilometrov.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

S testnim hyundai ioniqom 5 N line smo na ultrazmogljivi polnilnici v Ljubljani v praksi preverili, kaj nudijo danes pri polnjenju najučinkovitejši avtomobili. Korejec je avtomobil z 800-voltne platforme, kar prinaša nekaj prednosti pri polnjenju. Toda kot kažejo podatki iz drugih električnih avtomobilov s 400-voltnih platform, z učinkovitimi sistemi (to je predvsem ročni zagon predgretja baterije) marsikaj nadoknadijo in izguba v minutah ni prevelika. Zanimivo je, da Teslini avtomobili – ti sicer še vedno nudijo zelo ugodno razmerje med zmogljivostjo, prostornostjo in ceno – pri hitrem polnjenju sodijo kvečjemu le še v povprečje.

Baterijo ioniq 5 N smo na polnilnico priključili ob 20-odstotni napolnjenosti, spodaj je nekaj poudarkov hitrega polnjenja:

Med vožnjo sem ročno zagnal temperaturno predpripravo baterije

Moč polnjenja je takoj presegla 200 kilovatov

V prvih petih minutah je baterija dobila skoraj 16 kWh (15,9) elektrike, kar je glede na povprečno porabo skoraj sto kilometrov dosega

Polnjenje baterije od 20 do 50 odstotkov (simulacija primera, ko med vračanjem domov potrebujemo nekaj dodatnega dosega) je trajalo pet minut

V desetih minutah polnjenja je baterija dobila 34 kWh elektrike, kar je približno za 150 kilometrov dosega

V 15 minutah polnjenja je baterija dobila 49 kWh elektrike

Polnjenje od 20 do 80 odstotkov baterije je trajalo 17 minut

Največja moč 220 kilovatov (kW) je bila pri 35-odstotni napolnjenosti

Šele pri 60 odstotkih napolnjenosti je moč padla pod 200 kW

Realno hitro polnjenje baterije na potovanju bo torej krajše od 20 minut. Baterijo namreč zavestno polnimo do 80 odstotkov, saj nato moč polnjenja zelo pade, tudi za življenjsko dobo baterij tipa NMC (pri baterijah LFP je ravno nasprotno) pa hitro polnjenje do sto odstotkov ni priporočljivo.

Foto: Gregor Pavšič

Tako učinkovita hitra polnjenja, ki na daljši poteh minejo hitreje od povprečno dolgega postanka, niso vezana le na avtomobile z 800-voltne tehnologije. V zadnjih mesecih smo že pisali o nadgradnji Volkswagnove platforme, kjer so omogočili ročni zagon predgretja baterije. Enako novost pripravlja tudi Toyota. Ročni zagon je priročen, ker je iskanje ustreznih polnilnic v navigaciji (sploh ob uporabi vmesnikov, kot sta Car Play in Android Auto) za samodejni zagon precej zamudno. Ta postopek je sprejemljivo enostaven le pri Tesli.

Kot kažejo spodnji grafi, smo še v dokaj hladnih mesecih zelo hitro polnili forda explorerja z Volkswagnove platforme. Polnjenje od 20 do 80 odstotkov je trajalo 22 minut, torej pet minut več kot pri ioniqu 5. To ni bilo bistveno slabše kot pri vozilih z 800-voltne platforme, še vedno pa precej bolje kot pri Teslinem modelu Y z letnico 2025. Tam je krivulja moči precej slabša.