Ste jih že opazili? Kitajski napisi na fasadah avtotrgovcev v Sloveniji. #foto

V Sloveniji kitajske avtomobile danes prodaja že več kot 30 trgovcev. Njihov glavni adut je predvsem cena v povezavi s klasičnimi bencinskimi motorji. Po MG Motor in Geelyju je v višjo prestavo v Sloveniji s svojimi znamkami dal tudi Dongfeng. Med 30 najbolje prodajanimi znamkami v Sloveniji so tri kitajske.

Nekoč so bili na slovenskih cestah eksoti avtomobili iz Japonske, nato iz Koreje. Nič drugače ni bilo z avtomobili iz Kitajske. Imeli so nenavadna imena, znamke so bile Evropejcem povsem neznane, pred desetimi ali 15 leti je bilo tudi zaupanje v kitajsko avtomobilsko tehnologijo še skoraj ničelno. Toda danes je že marsikaj drugače, in to kljub dejstvu, da so kitajske avtomobilske znamke v Evropi še v manjšini. Kitajski avtomobil na cesti ni več nič zares nenavadnega, počasi se navajamo novih imen, novih logotipov in v kitajski avtomobilski ponudbi so svojo priložnost že našli tudi avtomobilski trgovci. Ne le uradni uvozniki prvih znamk, temveč tudi manjši trgovci na podeželju.

Foto: Gregor Pavšič

Zato se danes na fasade salonov že selijo prvi napisi kitajskih znamk. Za mnoge trgovce je kitajska ponudba dopolnilo njihove prodajne storitve. Gre torej za trgovce z več znamkami, ki med seboj morda niso niti lastniško povezane in so si konkurenčne. Marsikateremu trgovcu ponuja kitajski veter nujno prevetritev ponudbe, ki jo nudijo ostale dokaj nišne znamke. Dongfengove napise lahko vidimo tudi v ljubljanskem BTC, kjer je eden najstarejših avtomobilskih salonov v Sloveniji.

Znamka MG ima v Sloveniji trenutno osem prodajnih mest, Geely ima 11 uradnih trgovcev, Dongfeng in Forthing sta za zdaj pri desetih.

Foto: Daniel Novakovic/STA

Včeraj je podjetje Plan Net Avto v Kamniku pod Krimom odprlo nov prodajno-tehnični center za znamke kitajskega Dongfenga. Na tem mestu bo tudi tehnični center te znamke, ki ima trenutno po Sloveniji deset trgovcev. Poleg kitajskega veleposlanika Wanga Shunqinga je Slovenijo obiskal tudi Xie Qian, predsednik Dongfenga za Evropo.

Fotogalerija 1 / 10 / 10

Foto: Gregor Pavšič

Do zdaj je bil v Sloveniji prodajno med kitajskimi znamkami najuspešnejši MG Motor. Gre sicer za nekdanjo britansko znamko, ki letos praznuje svojo stoletnico, a je že 17 let pod lastništvom kitajskega državnega podjetja SAIC. MG v Evropi že dojemamo kot kitajsko in nič več evropsko znamko, kar je, zanimivo, drugače kot za zdaj dojemamo Volvo – tudi švedska znamka je že dolgo del lastniških struktur kitajskega Geelyja.

Foto: Gregor Pavšič Znamka MG ima v Sloveniji trenutno osem prodajnih mest, od tega dve v Ljubljani. Večinoma gre za prodajna mesta Renaultove mreže, saj za obema znamkama stoji isti veletrgovec. Geely ima 11 uradnih trgovcev, Dongfeng in Forthing sta za zdaj pri desetih. Zanimiva je razporeditev vse od južne Primorske do Prekmurja. Ostalih večjih kitajskih znamk za zdaj v Sloveniji uradno še ni. BYD, največji kitajski proizvajalec, je prisoten v treh sosednih državah (Italija, Avstrija, Madžarska), uradnega prihoda v Slovenijo pa še ni. Peščico njihovih vozil (atto 3, seal) so Slovenci kljub temu že uvozili.

Foto: Geely Adria

Med 30 prodajno najuspešnejšimi znamkami v Sloveniji so tri iz Kitajske. To so MG, Geely in Forthing (če izvzamemo Volvo). MG je letos do konca septembra zbral 574 registracij in zaseda 21. mesto med vsemi znamkami. Geely ima 282 registracij, Forthing pa je od sredine leta registriral 90 vozil.

Čeprav vse znamke prodajajo tudi električne avtomobile, so za zdaj večino prodaje ustvarile s cenejšimi bencinskimi modeli. Paradni konj za MG je križanec ZS s 360 registracijami (med temi 14 električnih), Geely je registriral 160 coolrayev in pred tem 122 športnih terencev atlas pro, Forthing pa od junija skoraj 90 vozil T5 evo. Ponudba v prihodnje bo po napovedih še obsežnejša in se bo pri znamkah dopolnjevala. MG čaka hibridni model MG3, Geely, Dongfeng pa predvsem manjši električni avtomobil box. Prva ladja z večjo količino teh vozil v Luko Koper domnevno pripluje prihodnji mesec.