Kompaktni križanec ZS je bil eden prvih prodajno uspešnih kitajskih avtomobilov v Evropi in tudi v Sloveniji. Kot smo poročali pred dnevi, je ZS najbolje prodajani kitajski avtomobil v Sloveniji tudi v letošnjem letu. Avtomobil je del petega največjega kitajskega proizvajalca SAIC, ki je pri vozilu že v prejšnji generaciji uporabil tudi precej Volkswagnovih elementov – SAIC in Volkswagen sta namreč že dolgo partnerja v skupnem kitajskem podjetju. Prvega ZS so začeli izdelovati leta 2017, zdaj pa z novo generacijo ta kitajski križanec postaja večji in tudi pogonsko prepričljivejši.

MG je prek trenutnega uvoznika v slabih dveh letih v Sloveniji prodal 970 vozil, tako da skupno po slovenskih cestah vozi več kot tisoč vozil ZS. Sprva so v Sloveniji prodajali le električnega, nato pa dodali tudi bencinsko gnano različico.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

MG bo z novo generacijo ZS najprej popestril razred hibridov v kompaktnem razredu križancev in športnih terencev. ZS je sicer velik avtomobil, ki z dolžino 4,43 metra spada na zgornji del tega segmenta in bi ga lahko uvrstili tudi med manjše predstavnike en razred višjega avtomobilskega segmenta.

ZS bo s hibridnim pogonom poskušal odvzeti nekaj primata toyoti yaris cross, ki med hibridi ta razred povsem obvladuje. Tržni delež tega avtomobila v Sloveniji je kar 78 odstotkov, sicer pa so Slovenci do zdaj letno kupili okrog 600 hibridnih križancev. Z izjemo yarisa cross ostalim pripadajo bolj ali manj prodajne drobtinice, ZS pa namerava kupce prepričati tudi s ceno.

Kupci bolj kot na hibrida čakajo na cenejšega ZS z bencinskim motorjem

Še naprej pa bo glavnino prodaje predstavljal klasični bencinsko gnani ZS, ki prihaja z 1,5-litrskim bencinskim motorjem v prvih dveh mesecih prihodnjega leta. Kot smo ugotavljali že med zadnjim primerjalnim testom PRIMA tega največjega avtomobilskega segmenta v Sloveniji (vsaj četrtina trga), je delež alternativnih pogonov še zelo majhen.

Elektrike še skoraj ni, hibridi pa predvsem po zaslugi yarisa cross držijo osemodstotni delež. Ta se lahko z novimi modeli poveča, a še vedno je jasno, da samopolnilni hibridni pogon prinaša nekaj tisočakov višjo ceno.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Precej daljši od tekmecev

Prvi vtisi po vožnji novega ZS so dobri in prav gotovo mu ne moremo očitati morebitne kitajske cenenosti oziroma slabše kakovosti na račun njegove konkurenčne cene. Oblikovno je dobil podobne poteze kot MG 3, enake smernice pa bodo veljale za vse hibride te kitajske znamke z nekdanjimi britanskimi koreninami.

ZS je za svoj razred zares velik avtomobil. Od prejšnjega je daljši za skoraj 11 centimetrov (10,7 cm). Širok je 1,8 in visok 1,6 metra. Medosna razdalja meri 2,6 metra. S tem je v samem vrhu razreda – yaris cross je krajši kar za 25 centimetrov, renault captur za 19 centimetrov, hyundai kona za osem centimetrov, dacia duster za devet centimetrov, suzuki vitara pa za 25 centimetrov. ZS je na primer skoraj tako dolg kot renault symbioz, ki sodi en razred višje, peugeot 3008 iz tega istega razreda pa je 11 centimetrov daljši.

Prostora zadaj je na pretek

Čeprav je ZS z vidika medosne razdalje v sredini razreda, captur in kona imata namreč daljšo, bo prostornost pomemben adut kitajskega križanca. To velja predvsem za prostor na zadnji klopi, kjer se sedi prav gotovo na ravni razred višjega avtomobila. Med klasičnimi kompaktnimi križanci je prostora zadaj danes sicer dovolj, a prostornost je pri večini zgolj zadovoljiva. Pri ZS je prostora več, kot je ponujata ta avtomobilski razred in navsezadnje tudi cenovni okvir vozil, v katerem ZS nastopa. Prostornina prtljažnika znaša od 443 do 1.457 litrov.

Veliko sprememb je doživel tudi vozniški prostor. Postal je veliko bolj digitaliziran, a za najnujnejše funkcije ohranja tudi izbrane fizične gumbe. Posebnost je futuristično oblikovana ročica menjalnika. Trenutna zaloga vozil pa nima po globini nastavljivega volana, kar se bo spremenilo že z avtomobili iz ladijske pošiljke v začetku prihodnjega leta.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Kapaciteta baterije samopolnilnega hibrida že blizu dveh kilovatnih ur

Hibridni pogon sestavljata bencinski 1,5-litrski motor (75 kilovatov) in dodatni elektromotor, ki sistemsko moč povečata na zavidljivih 145 kilovatov oziroma skoraj 200 "konjev". Posebnost pogona je tristopenjski menjalnik, ki se podobno kot pri MG 3 vklopi pri višjih hitrostih. Pri nižjih namreč nalogo večinoma opravlja elektromotor, ki lahko črpa energijsko zalogo iz nadpovprečno velike baterije.

Ta ima kapaciteto 1,8 kilovatne ure (kWh), kar je precej več kot pri tekmecih. Capturjeva baterija ima kapaciteto 1,3 kWh, pri yarisu cross pa je ta le 0,7 kWh. Večja baterija pomeni predvsem več električnih kilometrov in manjše opiranje na bencinski motor.

Hibridni ZS stane toliko kot hibridni renault clio

Hibridi so za MG v Evropi rešilna bilka. Njihove prodajne apetite z električnimi modeli so oklestile višje carine, saj je najvišji dodatek prejel prav SAIC. Vse to pomeni vpliv na cene in borbo za nove kupce oziroma prilagajanje cen. Tudi MG bo v Evropi odvisen od prodaje električnega programa, saj ta pomeni izogibanje kaznim zavoljo višjih izpustov CO2, enako pa omogoča tudi prodajo cenejših vozil z neelektrificiranim pogonom. In trgovci prav v začetku leta 2025 veliko stavijo na bencinske različice tako MG 3 kot ZS.

V Sloveniji bo hibridni ZS stal vsaj 23.500 evrov, vsak izmed preostalih dveh paketov pa ceno poveča še za dva tisočaka. Srednji paket opreme ima že večino najnujnejšega (poleg serijske vzvratne kamere tudi žaromete LED), kar torej realno ceno postavlja na okrog 25 tisočakov. Podobno ceno imajo s hibridnim pogonom precej manjši avtomobili. Tak primer je renault clio, ki kot hibrid prav tako stane več kot 25 tisoč evrov. Vse to je dober obet za cenovno konkurenčnost hibridnega ZS, enako pa tudi njegove prihodnje klasične bencinske različice – uradnih cen še ni, predvidoma pa bo še nekaj tisočakov nižja.