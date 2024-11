MG ZS je letos kitajski avtomobil z največ novimi registracijami v Sloveniji. Foto: Gregor Pavšič V zadnjih mesecih je veliko govora o kitajskih avtomobilskih znamkah in njihovem postopnem preboju v Evropo. Kitajski proizvajalci sicer v evropskih državah še ne prodirajo med najboljše. Čeprav je bila zadnje mesece vroča tema predvsem dvig carin za kitajske električne avtomobile, pogled na prodajno statistiko razkriva, da kitajske znamke za zdaj večino prodaje ustvarijo s klasičnimi bencinskimi motorji.

Medtem ko na Kitajskem raste prodaja avtomobilov s priključnim kablom (priključni hibridi in električni avtomobili), v Evropi izkoriščajo drugačen položaj na trgu.

Letos so tako v Sloveniji že registrirali več kot tisoč kitajskih avtomobilov, med katere na tem mestu ne štejemo znamke Volvo, katere lastnik je že dolgo kitajski Geely. To kaže statistika Sekcije vozil pri Trgovinski zbornici Slovenije.

Geely coolray. Foto: Geely Adria

Kitajska prodaja na plečih treh znamk

Do konca oktobra so v Sloveniji opaznejše prodajne rezultate dosegle tri kitajske znamke, ki so se uvrstile tudi med trideset najbolje prodajanih avtomobilov v Sloveniji. To so znamke MG z uradno 628, Geely s 326 in Forthing s 145 registracijami.

Največ registracij imajo v desetih mesecih MG ZS (383), geely coolray (199), geely atlas pro (127), forthing T5 evo (123), MG HS (115) in MG 4 (113).

MG ima na evropskem trgu najdaljšo prisotnost in izkorišča tudi del svoje nekdanje britanske tradicije, Geely je na slovenski trg prvič stopil letos, Forthing pa je znamka kitajskega Dongfenga. Njihov prvi adut je od poletja športni križanec T5 evo, ki ga prodajajo s klasičnim bencinskim in hibridnim motorjem. Poleg dobre založenosti z opremo in svežega videza je pomemben adut vseh treh znamk seveda predvsem cena.

Forthing je v Sloveniji uspešen z modelom T5 evo. Foto: Gregor Pavšič

Med posameznimi modeli po registracijah izstopa MG ZS. Teh so letos v Sloveniji registrirali 383, od tega pa le 17 električnih. Izstopa tudi Geelyjev kompaktni križanec coolray s 199 registracijami, enako tudi že omenjeni forthing T5 evo. Ta je vseh 123 registracij zbral od avgusta.

Med električnimi modeli, ki jih zaradi višjih carin zdaj čaka manj konkurenčen položaj na trgu, je vodilni MG 4 s 113 registracijami. Konec letošnjega leta na trg prihaja dongfeng box, ki bo s svojimi merami in ceno eden prvih objektivnih testov kitajskega prodora in tudi splošnega razmaha elektromobilnosti v Sloveniji.

Mnogi se Sloveniji še izogibajo

Ker je povpraševanje po električnih avtomobilih v Evropi slabše kot na Kitajskem, za nameček pa so trgovci obremenjeni še s carinami, bodo proizvajalci na trg poleg osnovnih bencinskih motorjev pripeljali še več hibridov. MG je letos v Sloveniji že predstavil hibridnega MG 3, prav v teh dneh pa bodo podobno storili tudi z novim modelom ZS – ta je za zdaj na voljo le kot hibrid.

V izbranih evropskih državah je svoj prodor že začelo še več kitajskih znamk, ki pa so se za zdaj Sloveniji, kjer je zanimanje za priključne avtomobile na evropskem repu, še izognile. Med temi je za zdaj tudi znamka BYD, enako Stellantisov Leapmotor. BYD je letos po zaslugi slovenskega navdušenca v Sloveniji vseeno registriral prvi model seal.

Geely atlas pro. Foto: Gregor Pavšič

V Slovenijo je letos z zamudo prišla tudi znamka Lynk&Co., ki spada pod Geelyjevo lastništvo. Foto: Gregor Pavšič

MG4 je najuspešnejši kitajski avtomobil med električnimi vozili. Foto: Gregor Pavšič

Prvi v Sloveniji registrirani BYD seal. Foto: Gregor Pavšič