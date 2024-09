Foto: Gregor Pavšič Med Ljubljano in Bujami smo spoznali enega zanimivejših avtomobilov letošnjega leta, ki pa bo morda svojo pravo veljavo dobil šele čez nekaj let. To je nov hibrid med mestnimi avtomobili, ki jih zaradi višjih cen v primerjavi z neelektrificiranimi vozili v tem segmentu še ni veliko.

MG3 hibrid+ prinaša racionalno usmerjen avtomobil, ki za svojo velikost in cenovni razred nudi dovolj poskončen motor, nadpovprečno veliko baterijo in zelo solidno prostornost v vozilu. Na omenjeni poti je povprečna poraba goriva znašala dobrih pet litrov bencina na sto prevoženih kilometrov.

Foto: Gregor Pavšič

Daljši od večine hibridnih tekmecev

MG3 je dolg 4,11 metra in tako dimenzijsko prekaša kar precej tekmece v razredu. Toyota yaris je krajši 17,3 centimetra, renault clio in peugeot 208 pa za okrog šest centimetrov. Medosje ima prav tako daljše od yarisa in 208, za slab centimeter pa ga tu prekaša clio.

Čeprav so v porastu križanci, tudi klasični avtomobili v tem segmentu ohranjajo svoj pomen. Njihov tržni delež na avtomobilskem trgu pa vendarle znaša le 14 odstotkov, leta 2020 je bil ta še 21-odstotni.

Pri toliko cenejših bencinskih avtomobilih imajo hibridi težko izhodišče …

Popolno prevlado v razredu imajo bencinski motorji, ki predstavljajo 88 odstotkov prodaje. Delež dizelskih motorjev se je spet dvignil na skoraj tri odstotke trga (2,8), delež hibridov pa je 3,2-odstoten. Med alternativnimi pogoni v tem razredu prednjači avtoplin (5,1 %).

Delež električnih avtomobilov je s trenutnim slovesom nekaterih modelov (renault zoe, renault twingo …) upadel na zgolj 0,2 odstotka.

Neelektrificirani pogoni pa v tem razredu ne bodo imeli neskočne prihodnosti. Medtem ko električni modeli v ta razred šele vstopajo (dongfeng box, leapmotor T03, renault 5, citroen e-C3 …), na pomenu pridobivajo tudi hibridi. Več proizvajalcev že nudi tudi samopolnilne in ne več le blagih hibridnih pogonov, a ti se zavoljo višje cene še slabše prodajajo. Cenovno dostopni, kar pomeni ceno precej pod 20 tisočaki, so lahko le avtomobili s klasičnimi bencinskimi motorji.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

MG3 bo dobil tudi navaden bencinski motor

To je za zdaj tudi rak rana za MG3, ki bo klasično bencinsko gnano različico dobil šele naknadno.

Zdaj je njihov adut v tem razredu le samopolnilni hibridni avtomobil, pri katerem pa so trgovci prav zaradi cenovnih razlik na trgu (bencin proti hibridu) pri prodajnih načrtih še dokaj skromni.

Letos si želijo prodati od 15 do 20 hibridnih MG3 in tako vsaj delno zarezati v hibridnik trg mestnih avtomobilov, ki ga nadzoruje Toyota s svojim yarisom. Prihodnje leto so prodajni načrti le bolj ambiciozni in predvidevajo od 40 do 50 prodanih vozil na slovenskem trgu.

MG3 poganja najprej bencinski motor z močjo 75 kilovatov (100 “konjev”), temu pa dodajajo še 100-kilovatni elektromotor. Sistemska moč pogona je 143 kilovatov (194 “konjev”) in 425 Nm navora. MG3 se ponaša z baterijo nadpovprečno velike kapacitete 1,8 kilovatne ure, ki je večja kot pri neposrednih tekmecih v razredu.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Med prednosti MG3 v hibridni različici sodi tudi zanimiv tristopenjski samodejni menjalnik, prostornost v notranjosti, zelo zgledna vožnja za avtomobil tega razreda in po prvem vtisu izboljšan infozabavni vmesnik. Eden ključnih adutov pa je kajpak cena, ki je vsaj za hibridne tekmece v tem razredu zagotovo konkurenčna.

Foto: Gregor Pavšič

Osnovni MG3 hibrid+ je na voljo tik na meji 20 tisoč evrov. Za bolj primeren drugi paket opreme je treba odšeti več kot 21, za najvišjega pa skoraj 24 tisoč evrov. Za hibridnega yarisa je treba odšteti vsaj 21 tisočakov, pri srednjih paketih pa cena že presega 25 tisoč evrov. Renault za hibridnega clia želi skoraj 26 tisoč evrov.

Toda kot že rečeno, za večjo uspešnost hibridnega MG3 so težava predvsem še cenejši nelektrificirani malčki s ceno krepko pod 20 tisočaki. Treba pa je povedati, da hibridni avtomobil z uradno manj kot 100 grami izpusta CO2 na kilometer lahko pridobi ugodnejši kredit pri Eko Skladu.

Visoke carine ustavljajo MG-jevo “elektriko”

MG letos praznuje sto let obstoja. Znamka ima britansko poreklo, zdaj pa je pod lastništvom kitajskega državnega konglomerata SAIC. Prav to jim je na grbo nakopalo tudi največje povišanje uvoznih carin med vsemi kitajskimi proizvajalci, kar vsaj trenutno pod vprašaj postavlja konkurenčnost prihodnjih električnih modelov te znamke. Na udaru bo predvsem MG4. Na avtomobile z zaloge višje carine ne vplivajo, večja težava pa bo upravičiti višjo ceno pri vozilih iz naslednjih ladijskih pošiljk.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič