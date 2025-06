Družinska zgodba iz Mengša, ki premika meje avtomobilskega servisa, kot ga poznamo

Ko v Mengšu omeniš Citroën, skorajda ni domačina, ki ne bi poznal družinskega podjetja Avto Detr. Več kot 50-letna zgodba družine Zorman ni zgolj pripoved o avtomobilih, temveč predvsem o ljudeh – o predanosti, skupnosti in viziji, ki se prenaša iz generacije v generacijo. To ni le avtomobilska hiša. To je kraj, kjer stranke ne najdejo zgolj vozila, temveč sogovornike, svetovalce in zaupnike, ki jim znajo prisluhniti – tako pri izbiri pravega Citroëna kot ob vsakem rednem servisu. Avto Detr je eden tistih primerov, ko se poslovna odličnost prepleta z osebnim pristopom. In prav zato je za mnoge voznike iz Mengša in širše okolice prvi naslov za vse, kar potrebujejo za svoje vozilo Citroën – od prodaje, svetovanja, dodatne opreme do vrhunskega servisiranja.

Foto: Jan Lukanović

Začetki Avto Detr iz Mengša segajo v leto 1970, ko je prva generacija Zormanov začela graditi temelje današnjega podjetja. Skromna obrt se je čez desetletja razvijala in širila, pri tem pa ostala zvesta svojim vrednotam. Leta 2004 sta krmilo začela prevzemati Mira in Gašper Zorman – danes srce in duša podjetja, ki sta najprej ponudila servisne storitve in prodajo vozil znamke Citroën. Že štiri leta pozneje, leta 2008, sta naredila ključen korak: začela sta samostojno prodajo vozil Citroën pod lastno streho. Foto: Jan Lukanović "Takrat smo naredili velik korak. Bilo je drzno, a smo verjeli v uspeh," se spominja Mira Zorman, danes odgovorna za prodajo vozil.

Družinsko podjetje, ki nikoli ne spi

Pomembna prelomnica je sledila leta 2012 s prenovo poslovnih prostorov in novo, posodobljeno podobo podjetja. Nato pa še leto 2020, ko so razširili delovanje na sosednjo parcelo. Sprava je bil njen namen, da je nudila dodatno parkirišče, danes na tem mestu stojita popolnoma nov, sodoben servis in salon za več avtomobilskih znamk.

Prav ta parcela pa je imela nepričakovano pomembno vlogo tudi ob uničujočih poplavah pred dvema letoma. Medtem ko so številni prebivalci mesta utrpeli hude posledice, so prostori Avto Detr ostali suhi. "To obdobje je bilo izjemno težko. Čeprav sami nismo imeli škode, so trpeli naši sosedje, krajani. Zato smo jim takoj priskočili na pomoč," pove Mira. Iz garaž in kleti so pomagali odstraniti poplavljene avtomobile, ki so jih nato hranili na svojem varnem parkirišču, dokler so njihovi lastniki to potrebovali.

Foto: Jan Lukanović

Delovno okolje, ki navdušuje zaposlene

Njihovo poslanstvo pa ne temelji le na pomoči, temveč tudi na dolgoročni viziji. Družinsko podjetje danes zaposluje 17 sodelavcev, za katere skrbijo z energičnim, pozitivnim in sproščenim delovnim okoljem. Spodbujajo športno udejstvovanje, kar pogosto dokazuje tudi direktor Gašper Zorman – strastni športnik, ki je vedno nasmejan in poln energije.

Vizija podjetja je jasna: širitev ponudbe na štiri avtomobilske znamke in prenos družinske tradicije na novo generacijo. Hči Julija bo ob študiju menedžmenta začela še bolj aktivno delo v podjetju, sin Ažbe pa prav tako že zdaj sodeluje v servisu, pri čemer bo tudi šolanje nadaljeval v tej smeri.

Julija, Gašper in Mira Zorman Foto: Jan Lukanović

Juliji je delo v podjetju priraslo k srcu že v otroštvu – salon zanjo ni le prostor, kjer se prodajajo avtomobili, ampak domače okolje, kjer je tako z glavo kot s srcem. "Veselim se, da bom po končani srednji šoli začela delati kot študentka. Lepo je biti del družinske zgodbe, ki sem jo spremljala celo življenje," pove Julija.

Tudi Mira ne skriva ponosa: "Težko verjameva, da naju je doletela ta sreča. Nikoli ju nisva silila v to pot, a sta se odločila sama. Zelo sva ponosna in hvaležna."

"Mi Zormani zmoremo!" je moto družine, ki ga starša ne prenašata le na otroke, temveč tudi na sodelavce. In prav ta skupni duh, vztrajnost in medsebojna podpora so tisto, kar danes definira podjetje Avto Detr – sodobno avtomobilsko hišo s toplim, domačim srcem.

Več kot servis – odnos, ki šteje

V Avto Detr ne prodajajo le vozil Citroën. Ustvarjajo zaupanje, ki temelji na osebnem stiku in iskreni skrbi za vsako stranko.

Mira Zorman Foto: Jan Lukanović

"Vsak mesec osebno pokličemo vse, ki imajo v kratkem predviden servis. Nočemo biti le avtomatska e-pošta v nabiralniku – želimo si stika, pogovora, bližine," pove Mira Zorman. Ta pristop ni naključen – je rezultat vrednot, ki jih v podjetju negujejo že desetletja. Pristnost, prijaznost in pripravljenost prisluhniti so razlogi, da se številne stranke vračajo znova in znova.

Mira vsakega kupca najprej spozna. Pogovorijo se o tem, kdo bo vozil avto, kakšne so njihove vsakodnevne poti, celo o zdravstvenem stanju, če je to pomembno za udobje in varnost. Šele nato poišče vozilo, ki resnično ustreza njihovemu življenju, ne glede na to, kaj je trenutno na voljo. "Nisem tukaj zato, da karkoli prodam, ampak da skupaj najdemo pravi avto."

Poprodajna izkušnja je tisto, kar zares šteje. "Ko pride stranka na redni servis in se vmes oglasijo pri meni, povejo, kako zadovoljni so – to me hrani, to mi daje energijo," doda z nasmehom.

Foto: Jan Lukanović

Z možem Gašperjem tvorita izjemen tandem. Ne le vodenje podjetja, tudi odnos do strank je skupna vizija. "Strankam vedno zaupava tudi svoji osebni številki. Če je težava, sva dosegljiva – med prazniki, ob koncih tedna, ponoči, če je treba. Včasih ne moreva takoj pomagati, lahko pa pomiriva, odpremo vrata, usmerimo avtovleko. Tudi to šteje."

Takšen odnos ni samoumeven. V Mengšu ni nič nenavadnega, da Gašper stranko po oddaji vozila Citroën na servis, če nadomestno vozilo ni na voljo, osebno zapelje v službo ali jo pride iskat, ko je vozilo pripravljeno. To ni zgolj servis – to je uradni partner, ki poskrbi za stranke – osebno, srčno, zanesljivo.

Poletje je čas za pregled – varno na pot z urejenim vozilom

Preden se s Citroënom odpravite na dopustniške poti, je ključno, da vozilo pripravite na visoke temperature in dolge vožnje. V Avto Detr v Mengšu poudarjajo pomen rednega pregleda, saj lahko pravočasno odkriti detajli preprečijo marsikatero nevšečnost na cesti.

Foto: Jan Lukanović

"Poleti priporočamo temeljit pregled vseh tekočin – od motornega olja do hladilne in tekočine za vetrobranska stekla," svetuje Matej Prešeren, vodja servisa pri Avto Detr. "Poleg tega mora voznik vedeti, v kakšnem stanju so zavore, saj so te ključne za varnost, še posebej na avtocestah in v gorskih klancih."

Ena ključnih komponent poletne udobne vožnje pa je zagotovo klimatska naprava. Delovanje klime se v Avto Detr preverja že ob vsakem rednem servisu, a če opazite, da se zrak slabše hladi ali da vonj ni več svež, je nujen takojšen pregled. "Ob rednem vzdrževanju se preveri tesnjenje sistema, izmeri tlak hladilnega plina, zamenja kabinski filter in izvede dezinfekcija zračnih poti," pojasnjuje Prešeren.

Matej Prešeren, vodja servisa pri Avto Detr Foto: Jan Lukanović

Ravno zdaj, v juniju, pa Avto Detr skupaj s Citroënom ponuja posebno ugodnost: ob opravljenem celotnem vzdrževanju klimatske naprave lahko stranke kabinski filter prejmejo za le en evro z DDV. Paket vključuje: vizualni pregled klimatskega sistema,

pregled filtra kabinskega prostora,

kontrolo tlaka hladilnega plina,

merjenje temperature vpihanega zraka,

dezinfekcijo zračnih poti z demontažo filtra (čistilo vključeno),

ter polnjenje klimatske naprave s hladilnim plinom.

Originalni rezervni deli – prava izbira tudi dolgoročno

Foto: Jan Lukanović

Ko pride do vzdrževanja vozila, je izbira pravih delov bistvena, ne le za delovanje, temveč tudi za varnost in dolgo življenjsko dobo avtomobila. V Avto Detr kot pooblaščenem servisu Citroën poudarjajo pomen originalnih rezervnih delov, ki jih uporabljajo pri vseh servisnih posegih.

"Originalni deli so natančno prilagojeni vozilom Citroën, kar pomeni brezhibno prileganje in optimalno delovanje. Poleg tega imajo dvoletno garancijo in so izdelani iz kakovostnih materialov, zato se redkeje kvarijo," pojasnjuje Gašper Zorman.

Pogosto slišimo pomisleke, da so originalni deli dražji. A kot pravi Zorman, je to prepričanje zmotno, še posebej za stranke, ki so včlanjene v Citroën klub zvestobe. Ta omogoča, da stranka z leti pridobiva vedno višje popuste za nakup originalnih delov. "Ko je vozilo staro štiri ali pet let in ni več v garanciji, so ti popusti že zelo občutni. Cena originalnega rezervnega dela je takrat pogosto primerljiva z neoriginalnim – le da pri originalu dobite tudi zagotovljeno kakovost, garancijo in zanesljivost," doda.

Znanje in strokovnost, ki delata razliko

Foto: Jan Lukanović

Za vrhunsko servisno izkušnjo niso dovolj le sodobna orodja in prostori – ključno vlogo igrajo ljudje. V Avto Detr se tega dobro zavedajo, zato v razvoj zaposlenih stalno vlagajo. Gašper Zorman poudarja, da je nenehno izobraževanje eno izmed temeljev njihove kakovosti.

"Naši zaposleni se redno udeležujejo izobraževanj, ki jih organizira skupina Emil Frey. Gre za strokovne seminarje – od tehničnega servisa in garancij do sprejema strank in prodaje," pojasnjuje Zorman.

Izobraževanja niso enkratni dogodki – so sistematičen proces, ki se nikoli ne zaključi. Ob lansiranju vsakega novega modela Citroën poskrbi za temeljito predstavitev, ki je osnova za delo vseh – tako serviserjev kot prodajnih svetovalcev. "Le tako lahko stranki zares svetujemo ustrezno – ker vozilo natančno poznamo, od tehnologije do posebnosti v rabi."

To je tudi ena ključnih prednosti pooblaščenih serviserjev, kot je Avto Detr. "Zaradi neposredne povezanosti z blagovno znamko poznamo vozila Citroën do potankosti, zato hitreje prepoznamo težave, lažje najdemo rešitve in ponudimo boljšo storitev – v prodaji, svetovanju ali servisu," še dodaja.

Foto: Jan Lukanović

Dodatna oprema, ki potovanja spremeni v užitek

Poleti vozilo postane več kot zgolj prevozno sredstvo – je zvest spremljevalec na potovanjih, družinskih izletih in športnih avanturah. Prav zato v Avto Detr veliko pozornosti namenjajo pravilni izbiri dodatne opreme, ki mora biti varna, funkcionalna in skladna z vozilom Citroën.

"Največ povpraševanja je po strešnih nosilcih, kovčkih, prtljažnikih za kolesa ter vlečnih kljukah," pravi Gašper Zorman. A kot poudari: ni vseeno, kaj izberemo. "Vlečna kljuka mora biti tehnično prilagojena posameznemu modelu, enako velja za preproge, strešne prečke in kovčke. Le originalna dodatna oprema Citroën se brezhibno prilega – in to pomeni varnost."

Pri strešnih kovčkih je pomembno, da so aerodinamični in skladni z višino vozila. "Če je avto nižji, mora biti temu prilagojen tudi kovček – sicer negativno vpliva na porabo in stabilnost," doda. Zato v Avto Detr strankam pri izbiri pomaga strokovno usposobljen tim, ki sledi tipskim priporočilom proizvajalca, svetuje ustrezno rešitev ter dodatke tudi strokovno vgradi.

Foto: Jan Lukanović

Matej Prešeren, vodja servisa, poudarja, da pri omenjeni dodatni opremi Citroën sodeluje tudi s priznanima partnerjema Thule in Green Valley, kar voznikom omogoča širši nabor rešitev – od premium do cenovno dostopnejših možnosti, vedno pa s preverjeno kakovostjo.

Dodaja pa še, da poleti, pred dolgimi potmi ne smemo pozabiti tudi na druge uporabne dodatke: "Poleti so priporočljivi dodatki za gorivo, ki čistijo sistem vbrizgavanja, pa tudi dodatki za AdBlue, da ne kristalizira. Gre za majhne posege, ki pa vozilu omogočajo boljši izkoristek in večjo zanesljivost."

Citroën C3, C3 Aircross in novi C5 Aircross – za vsak življenjski slog

Pri Avto Detr se pozna, da s strankami dihajo vsak dan, njihova prodajna izkušnja temelji na poslušanju in razumevanju potreb, kar potrjuje tudi Mira Zorman: "Vsi Citroën modeli se prodajajo uspešno, a stranke najpogosteje izbirajo Citroën C3 in C3 Aircross, saj sta naravna naslednika nekoč izjemno priljubljenih C4 Picasso in Xsara Picasso, katerih vozniki se danes vračajo v Avto Detr po nova vozila."

Foto: Jan Lukanović

Za podjetja ostajajo zanesljiva izbira Citroën Jumper kombiji, ki jih pri Avto Detr redno vzdržujejo tudi v sklopu pogodbenega sodelovanja z MORS in Hitro pošto. Njihova delavnica je tehnično prilagojena takšnim vozilom – z visokimi stropi in opremo, ki omogoča hitro, varno in strokovno izvedbo servisnih storitev.

Družine se pogosto zanimajo tudi za starejši C5 Aircross, ki ponuja tri ločene sedeže na zadnji klopi – redkost, ki jo še danes iščejo starši z več otroki. "Veselimo se jeseni, ko prihaja novi, večji Citroën C5 Aircross – verjamem, da bo izjemno zanimiv za širši krog voznikov," dodaja Mira.

Zanimanje raste tudi za električne modele

Tudi električni in hibridni modeli Citroën postajajo vse bolj aktualni – predvsem pri tistih, ki že živijo trajnostno. "Stranke, ki imajo doma lastno sončno elektrarno in hišo, se vse pogosteje odločajo za elektriko," pojasnjuje Mira Zorman.

Foto: Jan Lukanović

V večini primerov gre za drugo vozilo v gospodinjstvu, ki je idealno za krajše vsakodnevne relacije – na primer Mengeš–Ljubljana ali opravke po bližnji okolici. Električni modeli Citroën so znani po udobni vožnji, tihosti in enostavni uporabi, zato so odlična izbira za vse, ki želijo bolj trajnosten način mobilnosti, brez kompromisov pri udobju.