Družinski tempo? Izziv sprejet.

Mlade družine danes iščejo avtomobil, ki brez težav sledi vsakdanjemu tempu, od jutranjih voženj v vrtec in službo, do popoldanskih opravkov, športnih dejavnosti in spontanih pobegov iz mesta. Avto, ki je lahko udoben sopotnik v gneči, prostoren zaveznik med izleti za konec tedna in hkrati dovolj prilagodljiv, da ostane zanesljiv tudi takrat, ko je dan vse prej kot predvidljiv. Na preizkus smo postavili novi Citroën C4, sodobno zasnovan družinski križanec, ki združuje robustnost vozila SUV, eleganco limuzine, dinamiko kupeja ter veliko mero praktičnosti za vsakodnevne izzive. Z njim smo preživeli en dan in tako preverili, kako se obnese v resničnem življenju. Rezultat? Citroën C4 je zanesljiv sopotnik, na kožo pisan mladim družinam, in to ne zgolj med vožnjo, ampak tudi v načinu, kako olajša rutino, prinese udobje in ponudi občutek, da zmore vse, kar družina potrebuje.

Foto: Jan Lukanović

Prostornost, ki sledi življenju

Ko si mlad starš, hitro ugotoviš, da je "nekaj prostora zadaj" relativna stvar. V resnici gre za to, ali lahko brez težav zložiš poganjalec, torbe za vrtec in šolo, tedenski nakup in še vedno ostane prostor za eno nepredvideno stvar oziroma ali lahko poleti v prtljažni prostor spraviš prtljago brez pretiranega truda. Pri Citroënu C4 ni treba igrati prtljažnega tetrisa. Z do 380 litri uporabne prostornine je prtljažnik razmeroma globok in široko odprt, kar omogoča lažje nalaganje večjih predmetov.

Za družine je še kako pomembno vprašanje tudi prostornost v kabini, ki otrokom omogoča udobno vožnjo tudi na daljših poteh. Zadnja klop v Citroënu C4 ponuja dovolj širine, da otroci sedijo udobno tudi takrat, ko ima vsak ob sebi še nahrbtnik in igračko. Za večjo varnost poskrbi sistem isofix, ki omogoča enostavno vpenjanje otroških sedežev.

Foto: Jan Lukanović

Kar nas je zelo pozitivno presenetilo v kabini, je izjemen občutek zračnosti, tudi ko je avto poln. Visoka linija strehe poskrbi, da C4 nikoli ne deluje utesnjeno. Tudi daljše poti se tako ne spreobrnejo v preizkus potrpežljivosti, pač pa ohranjajo udobje, zaradi katerega se vožnja ne konča z vzdihom olajšanja, temveč s stavkom: "A smo že tukaj?"

Citroën C4 s svojo prostornostjo ne sili v kompromise – podpira družinski ritem in ga tiho dopolnjuje. Še en razlog več, zakaj si zasluži naziv zanesljiv sopotnik.

Prilagodljivost brez kompromisov

Družinski dan se redko odvije po načrtih. En trenutek se peljete proti vrtcu, v naslednjem že ugotavljate, da morate še po nakupih, spotoma prevzeti paket in uskladiti urnik z delovnimi obveznostmi. Prav zato je neprecenljivo, če se zna avto hitro in tiho prilagoditi vsem tem spremembam.

Citroën C4 v tem pogledu izstopa. Ne glede na to, ali vozite po mestnih ulicah, parkirate na ozkih mestnih površinah ali zavijete na makadamsko pot zunaj mesta. Vedno se zdi, kot da je narejen za točno tisti trenutek. Njegova okretnost in višje sedenje olajšata manevriranje, izjemno mehko vzmetenje, značilno za vozila Citroën, pa poskrbi, da se tudi po nepredvidenih poteh peljemo mehko in mirno. K temu pripomore tudi odlična preglednost in enostavno upravljanje vozila, tako z volanom kot prek digitalnega vmesnika, ki omogoča hitro prilagajanje nastavitev brez iskanja po menijih.

Foto: Jan Lukanović

Ne le mestna vožnja, novi Citroën C4 je s svojo vsestranskostjo vedno pripravljen tudi na daljše poti, izlete za konec tedna v bližnjo okolico ali družinska popotovanja po evropskih državah. Z naprednim hibridnim sistemom, ki se samodejno prilagaja voznim razmeram, vi pa ostajate osredotočeni na tisto, kar je res pomembno, na čas z družino. Prav v tem leži njegova moč, v vlogi zanesljivega sopotnika, ki je vedno pripravljen na vse, kar vam pride na pot.

Brez stresa, brez vtičnic, kot nalašč za mestni tempo

Včasih lahko nova tehnologija deluje prepričljivo na papirju, a v resničnem življenju prinese več vprašanj kot koristi. Novi Citroën C4 pa s hibridnim pogonom počne ravno nasprotno, preprosto naredi življenje bolj tekoče: brez vtičnic in kablov, brez dodatnega načrtovanja, brez sprememb v navadah, le občutno manjša poraba in tišja, bolj uglajena vožnja.

Foto: Jan Lukanović

Blagi hibridni sistem v vozilu Citroën C4 (48-voltna tehnologija) deluje povsem samodejno. Pri speljevanju in počasni vožnji lahko vozilo vozi izključno z elektromotorjem, med običajno vožnjo pa bencinski motor in elektromotor sodelujeta, da vozilu zagotovita več moči in večjo učinkovitost pri zmernem tempu. Med zaviranjem sistem zajema zavorno energijo in jo pretvori v električno, ki se shranjuje v ločeno 48-voltsko baterijo, vse to se dogaja za voznika povsem neopazno.

Rezultat? Nižja poraba goriva, zlasti pri mestni vožnji, in občutek bolj gladkega, tihega speljevanja, kar je najbolj dobrodošlo v prometnih konicah. Prav zato je hibridna tehnologija kot nalašč za mlade družine, ki večino dnevne vožnje opravijo v mestu, med pisarno, vrtcem, šolo in interesnimi dejavnostmi, med konci tedna pa se radi odpravijo na izlete. Tehnologija novega Citroëna C4 je preprosta za uporabo, samodejno se prilagaja in deluje, kot mora, ne da bi vas pri tem obremenjevala. Ob umirjeni vožnji Citroën C4 na hibridni pogon porabi le 4,7–4,8 litra na sto kilometrov.

Foto: Jan Lukanović

Varnost, ki pomirja

Na cesti ne gre le za to, da pridemo na cilj, gre za to, da tja pridemo varno in mirno. Sploh kadar vozimo z avtom, polnim majhnih sopotnikov, postane občutek zaupanja v vozilo eden najpomembnejših dejavnikov. Pri Citroënu C4 ta občutek gradi kombinacija intuitivno zasnovanega vozniškega okolja in naprednih asistenčnih sistemov, ki delujejo v ozadju.

Foto: Jan Lukanović

Ko se združijo sistemi, kot je samodejno zaviranje v sili z zaznavanjem pešcev in kolesarjev, pomoč pri ohranjanju voznega pasu ter sistem za zaznavanje utrujenosti voznika, ustvarijo tisto, kar bi lahko opisali kot tihi občutek, da nekdo pazi na vas. Da gre za premišljeno zasnovano in varno vozilo, potrjuje tudi test Euro NCAP.

Med vožnjo po mestu je še posebej dobrodošla kamera za vzvratno vožnjo, ki olajša parkiranje tudi v tesnejših okoljih, medtem ko radarski tempomat z možnostjo samodejnega zaviranja in speljevanja na avtocesti pomaga ohranjati varnostni razmik, tudi kadar promet ne poteka tekoče.

Udobje, ki ga občutiš pri vsaki vožnji

Foto: Jan Lukanović

V avtomobilu, ki vas spremlja vsak dan, udobje ni razkošje, pač pa nuja. Novi Citroën C4 to razume na zelo praktičen način, saj zagotavlja udobje, ki ga občutite takoj, ko se usedete za volan. Sedeži, zasnovani po načelih Citroën Advanced Comfort®, so mehki, a hkrati dovolj čvrsti, da podpirajo telo tudi na daljših vožnjah.

Sprednja sedeža sta prilagodljiva v več smereh, naslon za roke je nameščen točno tam, kjer ga potrebujete, celotna kabina pa deluje kot prijeten prostor, ki vabi k sproščenosti. Tudi hrup iz okolice je utišan, k čemur pripomore izjemno tih hibridni pogon oziroma ob večjih hitrostih dodatna zvočna izolacija.

Za udobje v vožnji danes ne zadostuje več le dober sedež, pomembna je tudi tehnologija, ki vozniku pomaga, da ohrani nadzor, potnikom pa ponudi nekaj zabave. Citroën C4 ima na voljo osrednji 25,4 centimetrski zaslon na dotik, ki deluje tekoče in intuitivno, združljiv je z Apple CarPlay in Android Auto, upravljanje pa je možno tudi preko fizičnih gumbov za najpogostejše funkcije, kar v praksi pomeni manj odvračanja pogleda s ceste.

Foto: Jan Lukanović

Zadaj je dovolj USB-priključkov, da so vsi družinski člani lahko povezani, zvočni sistem pa poskrbi, da vsaka vožnja dobi svojo glasbeno podlago.

Zakaj Citroën C4? Ko z enim avtom preživiš cel dan, od zgodnjih jutranjih obveznosti do večernega vračanja domov z zaspano ekipo na zadnjih sedežih, kot smo to storili mi, se hitro pokaže, kaj pri vožnji resnično šteje. In prav tu Citroën C4 izstopa. Ni avto, ki bi navduševal z bleščečimi presežki, temveč z občutkom, da ima vse, kar res potrebuješ. V pravem trenutku, na pravem mestu. Novi Citroën C4 izstopa, ker je prostoren, a ne okoren. Udoben, tehnično napreden, a brez kompliciranja. Ponuja ravno pravšnjo višino, ki daje večji občutek varnosti, omogoča udobno sedenje in ravno pravšnjo odzivnost, da v mestnem prometu ni treba napenjati živcev. Deluje, kot da pozna tvoj dan, tvoj tempo in tvoje potrebe. Foto: Jan Lukanović Vse to prijetno dopolni hibridni pogon, ki poskrbi za nižjo porabo in mirno vožnjo, ne da bi morali zato prilagajati stil vožnje. Hibridna tehnologija samodejno deluje v ozadju, medtem ko se lahko vi posvetite svoji družini. In nenazadnje C4 prinaša vse to v paket, ki ostaja cenovno dostopen. S financiranjem je testni model na voljo že od 24 tisoč evrov naprej, kar pomeni, da je dostopen mladim družinam, ki si lahko tako za razumljivo vsoto privoščijo vozilo, ki je prilagojeno njihovim potrebam.

Zanesljiv sopotnik. Vsak dan.

Novi Citroën C4 je avtomobil, ki ga družine ne izberejo zato, ker morajo sklepati kompromise, temveč zato, ker jim ponuja vse, kar v vsakdanjem ritmu res potrebujejo. Vsestranskost, ki olajša dan, udobje, ki se čuti, in tehnologijo, ki deluje tiho in zanesljivo, ne da bi bila v napoto.

Foto: Jan Lukanović

Po dnevu, preživetem z novim Citroënom C4, smo ugotovili, da je to sopotnik, ki razume, kako hitro se lahko vsakdan spremeni, in je pripravljen na vse, od nepredvidenih opravkov do družinskih pobegov iz mesta.

Citroën C4 ni samo logična izbira. Je premišljena. Takšna, ki prinaša mir, varnost in zaupanje. Za mlade družine je to v resnici največ, kar si lahko želijo na cesti, in to za sprejemljivo in dostopno ceno.