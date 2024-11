Bi vas ta rezultat prepričal? Na Gorenjskem preizkus, kaj zmorejo hibridi. #foto

Peugeotov hibridni avtomobil smo izkoristili za praktični preizkus, koliko kilometrov lahko hibrid brez večje baterije in možnosti polnjenja prevozi na elektriko in s tem zniža porabo goriva.

Peugeot je prek modularne platforme STLA medium predstavil prva dva modela, še več vozil s te platforme pričakujemo tudi pri drugih znamkah Stellantisovega koncerna. Platforma omogoča tako električne kot tudi klasične pogone in vsaj pri tem koncernu so bili do zdaj za prodajo ključni bencinski motorji oziroma blagi hibridi. Ti so precej cenejši od električnih in zato tudi v Sloveniji električne različice predstavljajo le majhen del prodaje.

Od 50 kilometrov smo jih sodeč po potovalnem računalniku na elektriko prevozili 29. To je bil najboljši rezultat testnega dneva. Foto: Gregor Pavšič

Litij-ionska baterija v Peugeotovem hibridu ima kapaciteto 898 kilovatnih ur, njena napetost je 48 voltov, masa pa 12,1 kilograma. Foto: Gregor Pavšič

Sredi dopoldneva nas je čakala pripravljena trasa, kjer smo poskušali z novinarskimi kolegi postaviti kar največji delež vožnje z elektriko. Peugeotov hibrid je samopolnilnega tipa, le baterija je nekoliko manjša (kapaciteta 0,89 kilovatne ure), kot smo je vajeni pri nekaterih konkurenčnih znamkah. Vožnja je bila sestavljena iz vseh tipov cest, a avtoceste je bilo le za vzorec.

Vozili smo previdno in počasi, nekoliko smo tudi ovirali promet, po odpeljanih 50 kilometrih pa je prav moj peugeot dosegel največji del vožnje na elektriko. Takih je bilo 29 kilometrov oziroma 58 odstotka celotne poti. Povprečna poraba goriva je znašala 4,9 litra na sto prevoženih kilometrov.

Z nekaj večjo baterijo bi bil lahko izkupiček še boljši. S konkurečnimi hibridi smo v preteklosti z manj varčevalno vožnjo na podeželju presegli 50 odstotkov, v mestu pa 70 odstotkov prevoženega časa.

Doseženi rezultati so zanimivi, je vendarle treba poudariti:

ob manj zadržani vožnji je delež električnih kilometrov veliko manjši, poraba pa se dvigne blizu šestim litrom,

neslišni električni pogon z izjemo počasne vožnje v mestu dobimo le ob pojemkih, ne pa ob pospeševanjih,

brez priključnega kabla je električna energija v hibridih vselej fosilnega izvora.

Kaj pa električni delež pri manj varčevalni vožnji? Peugeotovi zaposleni so pri vsakodnevnih vožnjah zabeležili naslednje rezultate, le eden pa je presegel 50-odstotni delež vožnje na elektriko: mestna vožnja v Ljubljani (46 %), primestna vožnja (Kamnik-Ljubljana, 53 %), podeželska vožnja (Ljubljana-Podpeč, 40 %), avtocesta (Nova Gorica-Kamnik, 13 %), kombinirana vožnja (Slovenj Gradec-Ljubljana, 29 %)

Foto: Gregor Pavšič

Pri prodajnih ciljih trgovcev je hibridni 3008 v Sloveniji v veliki prednosti pred električnim. Foto: Gregor Pavšič

V zadnjih tednih in mesecih smo peugeot 3008 že preizkusili tako v električni kot hibridni različici. Z električnim smo se v enem dnevu odpeljali v Budimpešto in nazaj, podrobnejši test hibridnega še objavimo. Vožnja električnega je mirnejša in udobnejša, dobro pa je seveda imeti domači hišni priključek za polnjenje - v tem primeru drugačen pogon spremeni način sobivanja z avtomobilom, a prav gotovo ne nujno na slabše.

Hibridni ima glasnejši motor in slabšo pogonsko dinamiko, njegova ključna prednost pa je predvsem cena. Trenutno je v Sloveniji razlika med obema tritisočosmicama več kot deset tisoč evrov. Tudi z upoštevano subvencijo ostane razlika vsaj od štiri do pet tisočakov. Povprečni kupec, ki ga bolj malo zanima delež električnih kilometrov in se zaradi tega ne bo namensko vozil zelo počasi, bo osredotočen predvsem na podatek o ceni. Pod določenimi pogoji, predvsem ob izkoristku eko kredita z nižjo obrestno mero, lahko pri financiranju splahni tudi omenjena razlika med obema različicama avtomobila.

Trgovci za zdaj v prvi plan izrazito postavljajo hibrida - tako pri prodajnih ciljih kot tudi na večjih oglasnih panojih.

"Ker smo prepričani, da lahko pri vsakdanji rabi avtomobila od 15 do 50 odstotkov naših poti prevozimo izključno na elektriko, ki jo proizvaja elektromotor pri hibridnem pogonu. S tem prihranimo na porabi goriva in dosežemo manj izpustov CO2," pri Peugeotu poudarjajo smisel hibridnih pogonov.