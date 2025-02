Po odhodu Tavaresa nov preobrat: Peugeota ne vodi več ženska

Po odhodu Carlosa Tavaresa s čela Stellantisa se v četrti največji avtomobilski skupini na svetu dogajajo nove spremembe. Koncern še naprej išče Tavaresovega naslednika, medtem pa sta nova izvršna direktorja dobila Jeep in Peugeot.

Znamko Jeep je prevzel Bob Broderdor, ki je zamenjal Antonia Filiosa. Ta je postal globalni direktor Stellantisa za kakovost, mnogi pa prav Filioso vidijo kot enega izmed morebitnih Tavaresovih naslednikov.

Upokojitev za Lindo Jackson

Peugeot je vse od leta 2021, ko je Stellantis nastal z združitvijo koncernov PSA Peugeot Citroën in Fiat Chrysler, vodila Linda Jackson. Ta je bila ena izmed redkih žensk na čelu avtomobilskih proizvajalcev. Njeno mesto bo prevzel Alain Favey.

Favey je svojo kariero začel v skupini PSA, kjer je vodil znamko Citroën v različnih državah, vključno z Dansko, Belgijo in Luksemburgom, Združenim kraljestvom, Italijo in Francijo. Leta 2009 se je pridružil Volkswagen AG, kjer je zasedal mednarodne položaje pri Porsche Holdingu, Škodi in Bentleyju. Od junija 2023 je bil izvršni direktor podjetja Europcar Mobility Group.

Nasledil je Lindo Jackson, ki se je po 20-letnem mandatu v podjetju upokojila.

Linda Jackson je pomembno vplivala na avtomobilsko industrijo. Rojena je bila leta 1959 v Coventryju v Angliji, svojo kariero pa je začela leta 1977 kot računovodkinja pri Jaguarju. Kasneje je zasedala različne položaje v podjetjih British Leyland, Austin Rover in Rover Group, kjer je napredovala do funkcije finančne direktorice za Francijo in Evropo. V tem času je pridobila izvršni MBA na Univerzi v Warwicku.



Leta 2005 se je Jacksonova pridružila Citroënu kot finančna direktorica. Leta 2010 je postala generalna direktorica za Citroën v Združenem kraljestvu in na Irskem, kjer se je osredotočila na izboljšanje prepoznavnosti blagovne znamke na britanskem trgu. Leta 2014 je bila imenovana za izvršno direktorico Citroëna, s čimer je postala prva Angležinja na čelu velikega avtomobilskega podjetja. V svojem mandatu je uvedla strategije za stabilizacijo in zagotavljanje dobičkonosnosti podjetja.



Januarja 2021 je po združitvi PSA Group in Fiat Chrysler Automobiles v podjetje Stellantis Jacksonova postala izvršna direktorica Peugeota.