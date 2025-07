Stellantis je letos veliko vlagal tudi v preobrazbo programov. Tak primer je bil zagon hibridnega fiata 500. Foto: Fiat Avtomobilski koncern Stellantis je nedavno po odhodu Carlosa Tavaresa dobil novega izvršnega direktorja Antonia Filoso, ta pa bo imel očitno veliko dela. Eden največjih avtomobilskih koncernov v Evropi, ki je resda tudi delno severnoameriški, je v prvem polletju potrdil 2,3 milijarde evrov izgube. Lani je v enakem obdobju znašal dobiček 5,6 milijarde evrov.

Med glavnimi krivci za težke čase so višje carine za uvoz avtomobilov v ZDA. Te so letos Stellantis stale okrog 300 milijonov evrov, na letni ravni pa bodo po oceni finančnikov koncerna znašale od enega do 1,5 milijarde evrov. Lani je Stellantis v ZDA prodal 1,2 milijona avtomobilov, 40 odstotkov teh pa so uvozili iz tovarn v Mehiki in Kanadi.

Ne le carine, tudi prodaja letos šest odstotkov nižja kot lani

Med ostalimi razlogi je vodstvo Stellantisa navedlo padec prodaje v določenih segmentih, ukinitev razvoja vodikovih pogonov in dodatna vlaganja v dodatne pogone – v Evropi so tak primer hibridi.

Stellantisu je v drugem četrtletju globalno dostavil 1,4 milijona novih vozil, kar je bilo šest odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. V zadnjih mesecih so zaznali padec prodaje v Severni Ameriki (25 odstotkov) in Evropi (šest odstotkov), rast pa na Bližnjem vzhodu in v Afriki ter Južni Ameriki.

Dokončne poslovne rezultate bodo pri Stellantisu objavili 29. julija.