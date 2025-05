Novi izvršni direktor Stellantisa bo Antonio Filosa, ki je del koncerna že več kot 25 let.

Pri Stellantisu, kjer so se pred meseci zahvalili izvršnemu direktorju Carlosu Tavaresu, so našli njegovo zamenjavo. Enega največjih avtomobilskih koncernov v Evropi bo vodil Antonio Filosa, ki je od oktobra lani vodil Stellantisove operacije v Severni Ameriki.

Antonio Filosa Foto: Stellantis

Filosa se je rodil v Neaplju in študiral v Milanu, leta 1999 pa se je pridružil koncernu Fiat. Nato je opravljal različne vloge, in sicer predvsem na območju Južne Amerike. 51-letni Filosa je do zdaj le malo časa delal na domačem italijanskem trgu, njegove mednarodne izkušnje pa mu bodo prišle prav pri vodenju Stellantisa.

Soočiti se bo moral tako z vplivom povišanih uvoznih carin v ZDA, stabilnostjo vseh 14 znamk znotraj koncerna in padcem dobička – ta je konec lanskega leta s čela koncerna tudi odnesel prehodnika Tavaresa. Med ključnimi trgi za Stellantis so prav ZDA, kjer je lani koncernu dobiček upadel za 70 odstotkov.

Foto: Shutterstock