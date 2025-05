Spremembe pri Citroënu: iz vrst Volkswagna prihaja nov direktor #foto

Citroën je dobil novega izvršnega direktorja. To je postal Xavier Chardon, ki je do zdaj v Franciji vodil znamko Volkswagen.

Francosko znamko Citroën bo Thierry Koskas vodil le še do konca tega meseca in bo nato tudi zapustil Stellanris. Že z 2. junijem bo vlogo izvršnega direktorja Citroena prevzel Xavier Chardon. Ta se je koncernu PSA po končanem šolanju pridružil že leta 1994 in za Citroen opravljal različne funkcije. Delal je tudi v Italiji in vodil Citroen v Franciji.

Foto: Citroën

Leta 2012 se je Chardon v Franciji pridružil koncernu Volkswagen, kjer je skrbel za prodajo in nato tudi za določene projekte Volkswagna na Kitajskem. Leta 2021 je postal predsednik celotne skupine Volkswagen v Franciji. Chardonove glavne naloge bodo uspešno peljati znamko skozi turbulentne avtomobilske čase. Francozi so sicer pod vodstvom Koskasa v zadnjem obdobju na ceste poslali več novosti – najprej C3, nato C3 aircross in kmalu še C5 aircross.

Stellantis medtem zaključuje izbor svojega novega predsednika, ki bo nasledil Carlosa Tavaresa.