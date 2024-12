V finale izbora Slovenski avto leta so se uvrstili citroën C3, dacia duster, peugeot 3008, renault symbioz in škoda superb.

Zaključen je predzadnji krog izbora Slovenski avto leta 2025. V finale so se uvrstili (po abecednem vrstnem redu): citroën C3, dacia duster, peugeot 3008, renault symbioz in škoda superb.

Zdaj ste na vrsti tudi bralci, ki se lahko aktivno vključite v končni izbor, izberete svojega favorita in se s tem potegujete tudi za tri lepe nagrade. Glede na število prejetih glasov bodo avtomobili v finale že nesli prve osvojene točke.

Izbor Slovenski avto leta poteka že triintridesetič, organizira pa ga devet slovenskih medijev - Atmosferci , Avto magazin, Avtomobilizem.com, Delo in Slovenske novice, Dnevnik in Nedeljski dnevnik, Motorevija AMZS, RTV Slovenija (Radio Val 202 in TV oddaja Avtomobilnost), Siol.net in Večer (Večer in Avtomanija).

Spletno glasovanje poteka do 6. januarja

Redakcije sodelujočih medijev so med letošnjimi kandidati glasovale vsak za svojo peterico avtomobilov, skupni seštevek pa je dal končni seznam petih novih avtomobilov za finale. Že danes se začne glasovanje za bralce sodelujočih medijev, ki lahko oddajo glas za svojega favorita in mu pomagajo do visoke uvrstitve v januarskem finalu. Spletno glasovanje poteka do 6. januarja (23:59).

Na Siol.net smo v prvo peterico uvrstili (po abecednem vrstnem redu) dacio duster, forthinga T5 evo, peugeota 3008, škodo kodiaq in volkswagna ID.7.

Nabor kandidatov je bil letos še posebej pester in kakovosten, zato je bila tudi izbira vse prej kot lahka. Poleg omenjene peterice so bili v naši redakciji v ožjem krogu vsaj še citroën C3, ford courier tourneo, renault rafale in suzuki swift.

Lepe nagrade za vse, ki boste oddali svoj glas

Vsi, ki boste s svojim glasom za Slovenski avto leta 2025 sodelovali v glasovanju za enega od petih finalistov, boste prišli v boben za žrebanje treh lepih nagrad.

Žrebanje bomo izvedli v okviru finalne prireditve izbora Slovenski avto leta 2025 sredi januarja. Pravila nagradne igre so objavljena na uradni spletni strani izbora www.slovenskiavtoleta.si.

Nagrade v letošnjem izboru so: