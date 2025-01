Danes je v Pivki potekal finalni del izbora Slovenski avto leta 2025. To je bil konec več mesecev dolgega izbora, v katerem je bilo sprva skoraj trideset kandidatov – to je novih avtomobilov iz lanskega leta, ki so do konca novembra zbrali vsaj 25 registracij.

V prvem krogu smo novinarji devetih sodelujočih medijev izbrali vsak svojih petih kandidatov za finale, tistih pet z največ nominacijami pa se je nato uvrstilo v končni finale. Bralci sodelujočih medijev so nato glasovali med petimi finalisti in jim prislužili prve točke. Daleč največ glasov bralcev je dobil škoda superb, sledili so dacia duster, peugeot 3008, citroën C3 in renault symbioz.

Ob tem zahvala vsem bralcem za oddane glasove, ki jih je bilo letos skoraj 33 tisoč. Zahvala predvsem bralcem Siol.net, ki so v končni seštevek med mediji prispevali največ, to je tretjino glasov.

Za Škodo je to prvi naziv zmagovalca izbora Slovenski avto leta po 2021, ko je slavila škoda octavia. Škoda je naziv dobila tudi v letih 2014 in 2015 z octavio in fabio.

Glasovanje uredništev v finalu. Foto: Gregor Pavšič

Kako smo glasovali?

Danes smo nato svoje finaliste ocenili še predstavniki sodelujočih medijev. Končni vrstni red je bil:

1. Škoda Superb

2. Dacia Duster

3. Peugeot 3008

4. Citroën C3

5. Renault Symbioz

Na Siol.net smo največ glasov podelili avtomobilom po naslednjem vrstnem redu: škoda superb, peugeot 3008, dacia duster, renault symbioz in citroën C3.

Spodaj sledi obrazložitev glasovanja našega uredništva po posameznih finalistih.

Foto: Gregor Pavšič

Škoda superb je v novodobnem svetu kot prava avtomobilska klasika, ki se z limuzinsko in karavansko izvedbo (kar ne velja za sorodnega VW passata) upira poplavi športnih terencev. Superb z novo generacijo ni pridobil ničesar drastično novega, je pa ohranil vse svoje glavne prednosti in jih še bolje poudaril. To so dovolj kakovostna notranjost, izjemna prostornost tako na zadnji klopi kot v prtljažniku in širok nabor pogonov brez kančka kompromisov. Na varnostnem testu Euro NCAP je prepričal s petimi zvezdicami.

Superba lahko vozimo z blagim hibridom, ki je tudi najcenejši, a v ponudbi so za zdaj tudi povsem klasični dvolitrski bencinski in dizelski motor, tudi na štirikolesni pogon pri Škodi niso pozabili. Edini med finalisti je še vedno na voljo tudi z dizelskim motorjem. Ta je resda zdrsnil na skrajni rob pomembnosti, toda marsikomu bo glede na njegove potovalne navade še vedno odlično služil. Prav zaradi te pogonske širine smo ga pri lastni oceni postavili na sam vrh.

Superb pa seveda ni poceni in pri srednjem paketu opreme je treba pripraviti že precej več kot 40 tisoč evrov. Kljub vsem prednostim takega avtomobila pa njegove prodajne številke kažejo, da so limuzine in karavani v senci športnih terencev. Lani je v Sloveniji pri Škodi kodiaq prodajno povsem zasenčil superba.

Rezultati testiranja Euro NCAP:

zvezdice zaščita odraslih zaščita otrok zaščita pešcev/kolesarjev varnostni sistemi Škoda Superb ***** 93 % 87 % 82 % 80 % Peugeot 3008 * / / / / Dacia Duster *** 70 % 84 % 60 % 57 % Renault Symbioz **** 73 % 80 % 76 % 69 % Citroën C3 / / / /

vir: Euro NCAP (% razpoložljivih točk ob serijski opremi), * – avtomobila še niso testirali

Foto: Uroš Modlic

Če superb pri pogonih ne zahteva pravih kompromisov, je drugače že pri peugeotu 3008. To je bil prvi avtomobil s Stellantisove platforme STLA medium, ki je namenjena vozilom tako s klasičnim kot električnim pogonom. Tudi 3008 nudi oba, toda možnosti so zelo omejene.

Pri klasičnem pogonu je na voljo le stokilovatni hibrid, ob tem pa že veliko dražji (in zato težko racionalen) priključni hibrid, nato je tu še elektrika. Ta nudi uporabniško zelo spodoben električni avtomobil, s katerim smo se kljub slabšemu polnjenju letos vozili med Ljubljano in Budimpešto.

Prednost 3008 je nedvomno njegova zunanjost, katere oblikovni slog je zarisal Gilles Vidal – enako po menjavi službe še za drugega finalista renaulta symbioza. Tudi zato sta si oba precej podobna. V notranjosti 3008 ostaja zvest Peugeotovemu pristopu k drzni in dinamični zasnovi, ki vsaj spredaj ni prostorsko naravnana in zato lahko marsikomu prej daje vtis utesnjenosti kot dihanja. Peugeot 3008 je zato nekoliko bolj nišno usmerjen avtomobil, ki predvsem zaradi notranje zasnove ne bo všeč vsem – kdor pa ga sprejme, bo kljub ne najbolj navdušujočim motorjem z njim odlično shajal.

Foto: Gregor Pavšič

Dacia je z dusterjem na mnogih področjih naredila velik korak naprej. Oblikovno je to najbolj atraktivna, vpadljiva in moderna dacia do zdaj. Položaj za volanom je prav tako prepričljiv, prostornost pa je zmerna za avtomobil takšne velikosti.

Precej neroden je ročni menjalnik, samodejni pa je v kombinaciji le s hibridom. Tak duster nato ni več poceni in se približuje meji 30 tisočakov, v tej družbi pa naleti na že nekatere prostornejše in vsakodnevno kakovostnejše tekmece. Med temi niso le kitajski avtomobili. Duster je kljub všečni zunanjosti primeren predvsem za tistega, ki bo izkoril njegovo robustnost – ta je še vedno njegova največja posebnost in odlika. Težava dusterja je varnostna plat in spet le tri varnostne zvezdice Euro NCAP.

Foto: Uroš Modlic

Renault je z modelom symbioz zapolnil vrzel v svoji ponudbi in na ceste poslal še en avtomobil, ki je oblikovno dokaj podoben lanskemu zmagovalcu izbora australu, še bolj pa električnemu scenicu. Novi symbioz je avtomobil številnih nasprotij – bolj kot symbioz bi mu ustrezalo ime scenic, saj je dimenzijsko in uporabniško s hibridnimi pogoni prej naslednik tradicionalnega scenica kot pa povsem nov model.

Avtomobil pritegne z zelo vpadljivo zunanjostjo in tudi povsem zgledno vožnjo in prostornostjo, zastarela je le zasnova vozniškega prostora – tako zaslon kot zasnova ročice menjalnika prihajata iz prejšnjega capturja in sta generacijo starejša kot pri najnovejših renaultih. Očitno so se pri Renaultu glede izkoristka amortiziranih elementov že marsičesa naučili od Dacie. Pri varnostnem testu Euro NCAP žal za symbioza le štiri zvezdice.

Symbioz ima sicer 105-kilovatni hibridni pogon, cene zanj pa v Sloveniji realno presegajo 30 tisoč evrov.

Foto: Gregor Pavšič

Le peto mesto za citroëna C3 bi lahko označili tudi za krivico, čeprav je že uvrstitev v finale v letos številčni konkurenci lep uspeh za francoskega malčka. Ta je imel velik potencial in prav gotovo bi ga lahko uvrstili mnogo višje. Navsezadnje je bil to eden najcenejših letošnjih kandidatov za finale in zanesljivo najcenejši avtomobil v finalu. C3 prinaša sorazmerno velik avtomobil, ki je po zasnovi drugačen od predhodnika (sedi se višje), dober je po opremi, uporabnosti in tudi varnosti. Čeprav je tu in tam nekoliko robat, voznika prepriča z lahkotno vožnjo in bo zato prav gotovo zelo prijeten vsakdanji cestni sopotnik za zmerno ceno pod 20 tisočaki.

Toda za višjo oceno potrebuje tudi svojega dvojčka, to je električno različico. Te v živo še nismo videli, prav tako je tudi nismo mogli preizkusiti. Električni C3 je zanimiv, ker ima baterije LFP primerne kapacitete in bo s svojo ceno in upoštevano trenutno subvencijo marsikomu pocenil vsakdanjo mobilnost. C3 je pri tem pravi pionir, ki prehiteva vse glavne evropske tekmece in se cenovno oziroma uporabniško postavlja ob bok kitajskemu dongfeng boxu.

Ker električnega C3 torej še nismo videli ali vozili, C3 tudi ne moremo oceniti kot celoto.