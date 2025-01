Dovolj drznega, novega in posebnega? Ko se vse draži, vsi iščejo rešitve. #foto

Foto: Uroš Modlic Seznam na pogled vseh začetnih kandidatov je bil dolg in na njem je bilo mnogo avtomobilov, ki so lahko teoretično računali na uvrstitev v finale. Leto 2024 je namreč na ceste pripeljalo kopico odličnih avtomobilov, včeraj pa smo med njimi izglasovali končnega zmagovalca.

Letošnji izbor oziroma bolje rečeno avtomobili, ki so v njem sodelovali oziroma so se uvrstili v zaključni finalni del, avtomobilskega vsakdana za Slovenca vseeno ne bodo bistveno spremenili. Med avtomobili je bilo veliko že znanega, tudi že videnega, taka avtomobilska tehnika je bila zapakirana v novo obliko. Pravih novosti, ki bi prinesle lažje in boljše sobivanje z avtomobilom ali ki bi mobilnost za Slovence pocenile, ni bilo. Vsaj ne v finalu.

Dejstvo je namreč, da avtomobil za Slovenca postaja vse večji luksuz. Prav nič več ni samoumevno, da novi avtomobil pripada vsakomur, ki ga potrebuje. In še eno dejstvo, leta 2024 je velika večina Slovencev ob počasnem javnem prometu obsojena na lastništvo vsaj enega, v mnogih primerih pa tudi dveh avtomobilov.

Končni vrstni red izbora Slovenski avto leta 2024:

1. Škoda Superb

2. Dacia Duster

3. Peugeot 3008

4. Citroën C3

5. Renault Symbioz

Na Siol.net smo največ glasov podelili avtomobilom po naslednjem vrstnem redu: 1. škoda superb, 2. peugeot 3008, 3. dacia duster, 4. renault symbioz in 5. citroën C3.

Zatišje pred viharjem 2025?

Vse od epidemije covid-19, ko je prodaja avtomobilov padla in so zato ti vzporedno postali dražji, so cene za povprečne avtomobile mnogo višje. Od leta 2019 se je povprečna cena kompaktnega križanca, ki je prodajno najpomembnejši segment v Sloveniji, povečala za več tisoč evrov. Nekaj resda zavoljo boljše opreme in obvezne varnostne opreme, a v marsičem tudi zato, ker je trg višje cene sprejel.

Finalisti letošnjega izbora so bili v marsičem soustvarjalci zatišja pred viharjem, ki ga lahko prinese že leto 2025. Morda se premiki res zgodijo letos, morda čez leto ali dve – nova avtomobilska konkurenca, predvsem tista iz ZDA in Kitajske, namreč prinaša svežino in z več ustvarjalnosti (tudi pri proizvodnji) bodo morali v korak z njimi tudi evropski proizvajalci.

Kakšne cene bodo postale nova avtomobilska "normalnost"?

Da v finalu letošnjega izbora ni bilo izključno električnega avtomobila, je morda pričakovano. To bi si med kandidati težko kdo zaslužil. Električnega smo imeli lani, pred dvema letoma sta bila v finalu celo dva. Med letošnjimi finalisti so sicer tudi električne različice nekaterih, a so še v senci svojih bencinsko gnanih bratov. Morda bi bil zametek drugačne mobilnosti lahko električni citroën C3, ki je vsekakor eden tistih, ki napovedujejo nekaj novega in tudi dolgoročno cenejšega. Žal ga do danes v živo še nismo videli.

Vprašanje je, kako dolgo bodo trgovci lahko še ponujali nove avtomobile z neelektrificiranimi bencinskimi motorji. Ti so danes še v ponudbi in edino preostalo zagotovilo cen pod 20 tisočaki. Hibridne različice so že toliko dražje, da se ob izkoristku subvencije z njimi cenovno izenačijo električne različice. Cenovna realnost cen se torej potiska čez mejo 20 tisoč evrov za majhne avtomobile in križance, pri srednjem razredu pa je ta meja še vsaj deset tisoč evrov višja.

Foto: Uroš Modlic

Trg zahteva in želi svoje, toda ...

Zato sem si med letošnjimi finalisti želel nekaj več svežega pristopa, tudi kakšno novost več – a obenem je treba priznati, da so prav zato odziv na realne zahteve trga, in to veliko pomeni. Avtomobila, kot sta škoda superb in dacia duster, stavita na premišljenost in racionalnost, zato pri tem novodobnih novotarij niti nujno ne potrebujeta. Ali bo to dovolj za dolgoročni uspeh, bo pokazal čas. Še enkrat, za konkurenčnost bodo drastične novosti potrebne. Ne le pri najočitnejših pogonih, temveč tudi pri zasnovi vozil in morda še pomembneje pri vitkejši, hitrejši in cenejši proizvodnji. Avtomobil, ki bo prišel iz takih poenostavljenih procesov, bo imel prav gotovo svojo cenovno konkurenčnost.

Že letos bo ta klasična ponudba, v katero lahko štejemo neelektrificirane pogone ali celo dizelske motorje, odvisna od uspešne prodaje električnih vozil ali vsaj priključnih hibridov. Med napovedanimi avtomobilskimi novostmi je zaradi novih predpisov CO2 (naključje ali pač ne) veliko električnih. Nekatere znamke, na primer Ford, bodo letos predstavljale le nove električne avtomobile.

Navsezadnje je v zadnjih štirih letih naslov evropski avto leta brez posebnega zgražanja dobil električni avtomobil (najprej kia EV6, nato takrat zgolj električni jeep avenger, lani renault scenic in letos renault 5). Se lahko kaj takega čez eno leto prvič zgodi tudi v Sloveniji?