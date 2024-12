Spregledani? Neupravičeno? Nikakor ne, toda … #foto

Pogled na seznam novih avtomobilov, ki so izpolnili osnovne pogoje za mesto kandidata za finale izbora Slovenski avto leta 2025 (vsaj 25 registriranih vozil do konca novembra 2024), je pokazal na izjemno pestro avtomobilsko leto. Tega so resda prestresale številne težave evropske industrije, toda novosti na trgu so bile vseeno zanimive. V finale izbora Slovenski avto leta so se po glasovanju sodelujočih medijev uvrstili (po abecednem redu) citroën C3, dacia duster, peugeot 3008, renault symbioz in škoda superb. Vabljeni h glasovanju, saj se lahko z oddanim glasom potegujete za lepe nagrade in soustvarjate bero točk za januarski odločilni finale.

Kdo bi še lahko bil blizu finala?

Na Siol.net smo v našo peterico tistih, ki bi jih uvrstili v finale, razvrstili (po abecednem vrstnem redu) dacio duster, forthinga T5 evo, peugeota 3008, škodo kodiaq in volkswagna ID.7.

Nekaj avtomobilov pa je bilo še vsaj v ožjem krogu za izbor in jih velja izpostaviti.

Z volkswagnom ID.7 na otoku Vis. Foto: Gregor Pavšič

Volkswagen ID.7 je trenutno najbolj premijsko dovršen avtomobilov Volkswagnove znamke. Čeprav je to še vedno avtomobil s 400-voltne platforme, je tehnično napreden in električno zgodbo Volkswagna pelje na višjo raven. ID.7 je presegel otroške bolezni svojih manjših bratov in danes predstavlja z naskokom najboljši električni volkswagen, s katerim se lahko Nemci postavijo tudi ob bok drugi konkurenci. Z ID.7 smo se letos brez težav odpeljali do Visa in nazaj. Dodatek ID.7 je tudi karavanska izvedba tourer. Za finale izbora je najbrž predrag – cene za ID.7 se začnejo pri 54 tisoč evrih.

Fordov tourneo courirer je zelo praktičen avtomobil za zmerno ceno. Foto: Uroš Modlic

Ford tourneo courier je ena najbolj (ali celo najbolj) racionalnih novosti letošnjega leta. Oblikovan je po smernicah uporabnosti, zato tudi zunanjost ni trendovsko kupejevska, temveč je oblika podrejena vsebini. Tak avtomobil je odlična izbira za družine oziroma za tiste, ki potrebujejo veliko prostora in učinkovito izkoriščenost notranjosti. Tudi cena je dobra, saj je to celo najcenejši avtomobil znamke Ford. Cene se začnejo pri 23 tisočakih, testni (objava sledi v nekaj dneh) je stal 28 tisoč evrov.

Škoda kodiaq je prodajno letos zasenčil volkswagen tiguana (in tudi superba). Foto: Uroš Modlic

Škoda kodiaq je prodajno ena največjih uspešnic letošnjega leta. Velik športni terenec, ki v Sloveniji stane vsaj 36 tisoč evrov, se je uvrstil v prvo peterico avtomobilov na bruto avtomobilskem trgu. Kodiaq je prodajno zasenčil sestrski superb, v svojem razredu pa prave konkurence ni imel. Med kupci kodiaqa prednjačijo fizične stranke. Glavne prednosti kodiaqa so pestrost pogonske izbire (podobno kot superb), ob tem pa tudi robustnost in višji položaj sedenja.

Forthing T5 postaja eden najpogostejših kitajskih avtomobilov na slovenskih cestah. Foto: Gregor Pavšič

Forthing T5 predstavlja val novodobnih kitajskih avtomobilov, ki na srca slovenskih kupcev trkajo s preprostim postopkom konfiguracije (praktično vsa oprema v razpoložljivem paketu) in nižjo ceno. Čeprav se je letos v Evropi veliko govorilo o višjih carinah za kitajske električne avtomobile, so na trgu konkurenčnejši njihovi avtomobili s klasičnim bencinskim motorjem. Forthingov T5 ni idealen, a ima všečno obliko, je dovolj kakovostno izdelan, ponuja veliko prostora ter predvsem z ničimer kaj prida ne zmoti. Od poletja je v Sloveniji zabeležil tudi dobre prodajne rezultate.

Suzuki swift sodi v sam vrh svojega avtomobilskega razreda. Foto: Uroš Modlic

Če bi jih Suzuki za Slovenijo iz daljne Japonske dobil kaj več, bi bil swift lahko na naših cestah še veliko pogostejši avtomobil. Swift ostaja zvest kompaktnim meram, saj z novo generacijo ni pretirano zrasel, še vedno pa je vozniško izjemno prepričljiv, dobro opremljen in tudi na zadnji klopi dovolj prostoren. Swift ostaja objektivno v samem vrhu svojega avtomobilskega razreda, toda razpoložljive kvote vozil omejujejo njegov potencial na manjših trgih, kot je Slovenija. Posebnost swifta je tudi možnost štirikolesnega pogona, kar bo všeč tistim iz višje ležečih predelov.

Volkswagen tiguan je vsestranski športni terenec. Foto: Uroš Modlic

Rafale predstavlja vrh Renaultove ponudbe. Foto: Uroš Modlic

Explorer je za Ford vmesna električna rešitev na Volkswagnovi platformi MEB. Foto: Uroš Modlic

Volvova glavna novost leta je električni EX30, ki je prodajno na evropski ravni uspešnica in Volvo vodi v prihodnost. Foto: Uroš Modlic