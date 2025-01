Vožnja vzvratno in zaviranje v sili: tako suvereno zna ustaviti avtomobil #video

Pet finalistov izbora Slovenski avto leta 2025 (po abecednem vrstnem redu so to citroën C3, dacia duster, peugeot 3008, renault symbioz in škoda superb) smo med druženjem na Centru varne vožnje na Vranskem postavili še pred en zanimiv izziv. Tokrat smo peljali vzvratno proti oviri in preverili, ali avtomobili znajo samodejno zavirati.

V zgornjem videu več o tem, kateri je nalogo opravil najbolj suvereno.

Škoda superb pri vzvratnem zaviranju najbolj suveren

Take primere najdemo predvsem na parkiriščih, ko pešci ali kolesarji stopijo za vozilo. Sistem samodejnega vzvratnega zaviranja sodi med redkejše varnostno-asistenčne avtomobile in podobno kot sistem za opozorilo o prečnem prometu še ni samoumevna oprema v novih vozilih.

Med petimi finalisti je to zaviranje najbolje opravil škoda superb. Kot kaže zgornji video, je vzvratno vožnjo zaustavil izjemno hitro in učinkovito ter tik pred oviro. To je superbu uspelo v več poskusih.

Citroën C3 in dacia duster takega sistema nimata, ovire med vzvratno vožnjo ni zaznal niti peugeot 3008. Ob počasnejši vožnji je zaviral renault symbioz, a dejansko je nalogo povsem z odliko opravil le superb.