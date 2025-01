Citroën C3 - majhen z uporabnostjo križanca: optimalno pod 20 tisočaki? #foto

Foto: Gregor Pavšič Citroën je z novo generacijo C3 ob koncu lanskega leta na trg poslal eno najcenejših avtomobilskih novosti lanskega leta in tudi enega sploh redkih novih majhnih avtomobilov. C3 resnici na ljubo sploh ni majhen, saj je že od predhodnika opazno višji, še izraziteje pa je v dolžino zrasel od prve generacije iz leta 2010 – danes je že daljši za 15 in višji za osem centimetrov.

Novi C3 prepriča s prostornostjo, vozniško ergonomijo in tudi povsem zglednimi voznimi lastnostmi. Za ta cenovni razred ponuja avtomobil, ki je videti moderno in ki povprečnega voznika zmoti le z redkimi malenkostmi. Vozili smo le bencinsko gnanega, na električnega še čakamo. Trgovci v Sloveniji sicer prodajno veliko večino apetitov polagajo na bencinskega, a z ugodno ceno bi bil lahko tudi električni zelo zanimiva izbira. Bencinski C3 pač ni tako prepričljiv, da bi moral biti električni e-C3 v njegovi senci.

Palec gor: udobje, prostornost, razmerje analogno-digitalno, vrednost glede na ceno

Palec dol: trde kljuke, nefunkcionalna navidezna polica, zamujanje električne različice

Foto: Gregor Pavšič

Cene pod 20 tisočaki, oblikovno zmes med klasiko in križancem

Ena ključnih nalog Citroëna pri zasnovi C3 je bila njegova cena. V ozadju so pri Stellantisu oklestili stroške in danes sodi C3, tudi glede na svojo velikost, med cenovno najugodnejše avtomobile. Bencinsko gnani se začne pri dobrih 16 tisoč evrih, spodobno opremljen stane med 18 in 20 tisočaki, električni pa vsaj 25 tisočakov. Če pri temu upoštevamo slovensko subvencijo, bo cena padla pod 20 tisoč evrov oziroma bo električni e-C3 cenejši od hibridnega.

Toda ker električni e-C3 še zamuja oziroma ga v živo še nismo uspeli videti, tokrat več besed o bencinsko gnanem avtomobilu. Oblikovno je drugačen in čeprav o zunanjosti težko objektivno sodimo, je novi C3 videti moderno, dinamično in všečno. Ponuja dobro kombinacijo Citroënove tradicije in današnjih priljubljenih potez. Tudi zato je povezal dva avtomobilska segmenta, s tem pa bo tudi nagovarjal največji krog kupcev do zdaj. Kar deset centimetrov je namreč višji kot do zdaj in tako je vsaj z dvema kolesoma že zapeljal prek roba razreda kompaktnih križancev.

Pri digitalizaciji Citroën ni pretiraval, počutje za volanom je zelo všečno

Če ga ocenjujemo izza volana, je bistvo naslednje: v primerjavi s koncernskim bratom Peugeotom 208 je oblikovno znotraj manj drzen, a zato bo tudi veliko manj delil mnenja. Pri Citroënu niso pretiravali z digitalizacijo; zaslon je spodobne velikosti, a ne prevelik, okrog njega pa ostajajo najpomembnejša fizična stikala. Tega bodo prav gotovo veseli nekoliko starejši kupci takega avtomobila.

Najbolj poseben del tega C3 je njegov volan. Je manjši kot običajno, a še vedno je večji kot pri Peugeotu 208. Oblikovali so ga nekoliko jajčasto. Ker je manjši, je mogoče na merilnike gledati prek njega in to postavitev so pri Citroënu naredili zelo dobro. S preglednostjo merilnikov ne bo težav.

Vse našteto pomaga, da je počutje za volanom C3 dobro. Okrog je res kar precej plastike, a marsikaj pri takem avtomobilu tudi vzamemo v zakup. Voznika bo težko kaj zares motilo, zato so bili tudi prevoženi testni kilometri kljub relativni majhnosti avtomobila všečni.

Trde kljuke vrat, tudi volan je treba pri nastavljanju kar močno potegniti

Zagotovo kaj tudi zmoti in take malenkosti težje oprostimo tudi ob zavedanju cene avtomobila. Kljuke vrat so nadpovprečno trde (hitro dobimo občutek, da so vrata še zaklenjena) in tudi premikanje volana, če ga hočemo nastaviti po višini ali globini, je zelo trdo. Vzdolžni premik volana je tudi sicer zelo kratek, kar nekoliko omejuje nastavljanje idealnega položaja sedenja za volanom.

Te opazke bi lahko označili kot pikolovske, vendar jih ne gre spregledati. Na celovito izkušnjo avtomobila pa vplivajo v manjši meri, saj je C3 večinoma spodoben, praktičen in tudi povsem dovolj udoben avtomobil.

Za tak avtomobil veliko prostora na zadnji klopi

Zadaj je v C3 veliko prostora in marsikomu bo zadostoval tudi kot edini domači avtomobil. To velja predvsem za starejše voznike oziroma uporabnike, ki so povprečno tudi najpogostejši kupci. Tudi zato palec gor, da je sredinska konzola še vedno polna gumbov.

Žal je le navidezna polica precej nefunkcionalna; razteza se po celotni širini vozila, le da nanjo ne moremo položiti ničesar, kar ne bi odpadlo že v prvem ovinku. Polica, podložena z gumo, bi bila bolj funkcionalna, a prav gotovo tudi ne tako vpadljiva rešitev.

Za ta razred je zelo soliden tudi prtljažnik in to kljub dokaj visokemu nakladalnemu robu – njegova osnovna prostornina je 310 litrov.

Na cesti je ravno prav "citroënovski"

Z vidika dinamičnosti se C3 ne uvršča v sam vrh svojega razreda, a to ne pomeni, da je preveč mehak ali "citroënovski". Najpomembneje je, da se tako s podvozjem kot tudi natančnostjo ročnega menjalnika dobro znajde med najpogostejšimi vsakodnevnimi vožnjami. Kot že rečeno, z izjemo že omenjenih trdih kljuk ni ničesar pretirano motečega in vse to avtomobil prelevi v prijetnega vsakodnevnega sopotnika.

Pomembno dejstvo novega C3 je namreč iskanje vmesne poti med klasičnim majhnim avtomobilom in križancem. C3 je vsekakor klasičen avtomobil, a ker ima skoraj 20 centimetrov odmika od tal (19,7 centimetra), se sedi precej visoko, to pa pomeni tudi lažje vstopanje v vozilo.

Tisti najcenejši brez digitalnega zaslona

Pri osnovnem in najcenejšem paketu opreme avtomobil nima digitalnega zaslona, temveč le držalo za telefon – ta postane mobilni zaslon s pomočjo Citroënove aplikacije. Že vmesni paket opreme pa ima zaslon in tudi že bolj udobne sedeže. Ti so s svojo obliko in zasnovo prav gotovo med pomembnejšimi prednostmi tega avtomobila. Enako velja za že znane Citroënove progresivne hidravlične omejevalnike, ki so del serijske opreme. Udobna vožnja je prav gotovo adut C3.

Pomemben del celotnega paketa C3 bo električna različica

Nad zmogljivostmi bencinskega trivaljnika nimamo pripomb, tudi z ročnim šeststopenjskim menjalnikom se dobro ujame. Bencinski motor ima moč 74 kilovatov oziroma sto konjev, kar je povsem dovolj za tako vozilo z maso 1,2 tone.

Srednji paket C3 s takim bencinskim motorjem zadrži ceno pri 18 tisoč evrih, kar je torej 1.500 evrov več od začetne. Cena med 18 in 20 tisoč evri bo realna tudi pri izdatnejši izbiri opreme.

Žal za zdaj še nismo mogli preizkusiti električnega e-C3. Ta s svojo baterijo 42 kilovatnih ur sicer ne bo namenjen vlogi edinega domačega avtomobila, bo pa zlahka opravljal vlogo drugega vozila. Citroën je vanj vgradil celo baterije tipa LFP, cena za električnega pa bo brez subvencije vsaj dobrih 25 tisočakov. S subvencijo bo cena okrog 20 tisoč evrov, kar pa je že manj kot vmesna hibridna različica C3. Električni bo tako za okrog dva tisočaka dražji od že znanega Dongfeng boxa, ki je avtomobil približno enake namembnosti.

