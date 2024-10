Foto: Gregor Pavšič Peugeot 5008 je bil nekoč klasičen enoprostorec, ki pa so ga v prejšnji generaciji prelevili v večji športni terenec. Tak ostaja tudi v tretji generaciji, ki svoje bistvo postavlja na praktičnost in serijskih sedem sedežev. Druga vrsta, ki je imela nekoč tri enako široke sedeže, teh zdaj nima več. Avtomobil bo v Sloveniji stavil na hibridni pogon, cena takega pa se bo začela pri 36 tisoč evrih. Električni e-5008, ki bi bil lahko alternativa tesli model Y in volkswagnu ID.4, bo vsaj enajst tisoč evrov dražji.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Peugeot 5008 je še en produkt oblikovalca Gillesa Vidala, ki si obliko in tehniko deli z novim 3008. Oba prihajata z novejše koncernske platforme STLA medium. V primerjavi s 3008 je 5008 daljši za slabih 25 centimetrov, medosna razdalja pa se med obema razlikuje za 16 centimetrov.

Model 5008 je v primerjavi s predhodnikom daljši za 15 centimetrov, medosje pa so podaljšali za šest centimetrov. Tako 3008 kot 5008 sta enako široka in visoka, razlika je torej le v dolžini in seveda z njo povezano prostornostjo – 5008 ima serijsko sedem sedežev, prtljažnik pa ima v primerjavi s 3008 dodatnih 300 litrov prostornine.

Peugeot je v Sloveniji do zdaj v dveh generacijah prodal okrog 3.600 vozil 5008.

Namesto treh enako širokih v drugi vrsti raje dva širša in en ožji sedež

Največja razlika v primerjavi s prejšnjo generacijo je razporeditev sedežev druge vrste. Prejšnji 5008 je bil eden redkih avtomobilov na trgu, ki so imeli tri enakovredno široke sedeže. Zdaj to ne velja več, saj so sedeži v drugi vrsti v razmerju 40 : 20 : 40. Sredinski sedež je torej ožji od obeh stranskih. Ta sta širša, kot so bili sedeži v prehodniku, dodatna možnost prilagoditev pa je spreminjanje kota naslonjala od 17 do 29 stopinj.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Šesti in sedmi sedež sta namenjena predvsem prevozu otrok. Zaradi tretje vrste sedežev ima 5008 tudi tripodročni klimatski sistem (3008 ima le dvopodročnega), druga vrsta je pomična za 15 centimetrov in s tem je mogoče prilagajati potrebe po prostoru v drugi oziroma tretji vrsti. Za lažji dostop do tretje vrste se pomakneta levi ali desni sedež druge vrste, in sicer v razmerju 60 : 40.

Dodatna sedeža sta enako široka, pospraviti pa ju je mogoče v ravno dno. Odstraniti pa ju brez mehanskega posega ni mogoče. V prihodnje bo 5008 na voljo tudi z le petimi sedeži, kar bo v zadku zagotovilo še vsaj okrog sto litrov dodatnega prostora.

Prtljažnik je velik, kar pa od tako dolgega avtomobila tudi pričakujemo. Tudi z dvignjeno tretjo vrsto je prostornina 348 litrov, z zloženo pa ta naraste na 916 litrov. Če v ravno dno pospravimo še drugo vrsto, prostornina prtljažnika naraste do 2.232 litrov.

Foto: Gregor Pavšič

Pri pogonih ni večjih presenečenj. Osrednja ponudba je hibrid, kjer ima bencinski motor moč sto kilovatov, po potrebi pa vozniku pomaga še 21-kilovatni elektromotor. Pri Peugeotu ta pogon predstavljajo kot ustrezno nadomestilo za dizelski motor, ki ga v ponudbi ni. Poleg hibrida sta tu še veliko dražji priključni hibrid in električna različica. Ta bo imela kapaciteto baterije 74 ali 98 kilovatnih ur. Sprva bo na voljo različica z enojnim elektromotorjem in manjšo baterijo.

Peugeot namerava letos prodati sto, prihodnje leto pa 300 vozil. Od tega jih bo predvidoma deset odstotkov takih z električnim pogonom. To je pričakovano glede na razliko v ceni med hibridno in električno različico, ki znaša dobrih deset tisoč evrov, z upoštevanjem subvencije pa le še kakih pet tisočakov. Električni e-5008 vendarle vstopa v razred tesle model Y in volkswagna ID.4 – na letni ravni Slovenci registrirajo po nekaj sto teh električnih modelov. Električnega e-5008 v Sloveniji sicer še ni, kar morda tudi zmanjšuje ambicioznost trgovcev.