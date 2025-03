Peugeot 308: več hibridne moči za ceno dizelskega modela

Vse več dejavnikov govori v prid hibridni tehnologiji. Tudi cena. Peugeot je izenačil ceno dizelskega 308 s ceno še zmogljivejšega 308 z inovativnim hibridnim pogonom, ki je zmožen tudi brez polnjenja baterije s kablom do 50 odstotkov poti prevoziti v povsem električnem načinu vožnje in prihrani do 20 odstotkov goriva.

Peugeot v različne modele, tudi v 308, vgrajuje inovativno blago hibridno tehnologijo, ki ob sodelovanju 1,2-litrskega trivaljnega bencinskega motorja in elektromotorja ponuja 100 kW moči (136 KM). Zaradi energije, shranjene v mali bateriji, pa omogoča tudi do 20 odstotkov prihranka pri porabi goriva. Foto: P AUTOMOBIL IMPORT D.O.O.

Hibridi so ob prevladujoči dizelski in bencinski tehnologiji potrebovali več kot četrt stoletja, da so postali med kupci priljubljen pogon v vozilih. Eden od pomembnih vzrokov je emisijska učinkovitost, kar pomeni tudi nizko porabo goriva.

Peugeot je naredil še korak naprej in hibridno tehnologijo izpopolnil s svojimi inovacijami. Kompaktna kombilimuzina Peugeot 308 in tudi karavanski Peugeot 308 SW zmoreta v kombinaciji prevladujočega bencinskega motorja, elektromotorja ter majhne baterije, ki je ni treba polniti s kablom na električni vtičnici in ne vpliva na ceno vzdrževanja vozila, v povprečju porabiti zgolj 4,7 do 5,0 litra bencina na sto kilometrov. To pomeni do 20 odstotkov prihranka pri gorivu, v določenih pogojih pa je možno opraviti tudi do 50 odstotkov vožnje v električnem načinu.

Pri Peugeotu so v primeru modela 308 učinkovitost hibridnega pogona, ki kupcem prinaša nizke stroške lastništva, nadgradili še z atraktivno ceno. Hibridi so dolga leta veljali za dražjo izbiro med različnimi pogoni, zdaj pa je Peugeot ceno dizelskega pogona izenačil s ceno še zmogljivejšega hibrida.

Hibrid z veliko moči in majhno porabo goriva

Peugeot 308 s hibridno tehnologijo je ob dostopni ceni idealen za vse tipe voznikov in načinov vožnje, saj ponuja najboljše iz obeh svetov – ob veliki moči dinamično vožnjo, zaradi boljšega izkoristka goriva pa je tudi potencial za nižje dolgoročne stroške vožnje.

Razvoj hibridnega pogona je Peugeotu omogočil uporabo manjših motorjev z notranjim zgorevanjem, ki so načeloma varčnejši. Dizelski motorji so znani po svoji učinkovitosti, s hibridom pa so z inovacijami pri Peugeotu dosegli podobne ali celo boljše rezultate. Ob tem, da tovrstni pogoni proizvajajo manj ekološko spornih emisij kot dizelski motorji. Tudi glede zmogljivosti hibridna tehnologija omogoča več, saj gre za sodelovanje 1,2-litrskega trivaljnega turbo bencinskega motorja in elektromotorja. Zasluga gre predvsem dodatni moči elektromotorja, kar Peugeotu 308 ob 100 kilovatih moči (136 KM) zagotavlja nadpovprečno dinamiko in uglajenost v vožnji.

Kljub vgrajeni majhni bateriji, ki ne vpliva na prostornost kabine ali prtljažnika, zmore v določenih razmerah hibridni Peugeot 308 tudi do 50 odstotkov poti prevoziti na elektriko. Foto: P AUTOMOBIL IMPORT D.O.O.

V mestni vožnji blago hibridna tehnologija omogoča lažje zagone, ki jih je v mestni gneči zagotovo veliko. Obračanje na parkirišču, speljevanje in krajša pospeševanja lahko potekajo zgolj z električnim motorjem. Navor elektromotorja je na voljo praktično takoj, kar pa ni primer pri motorju z notranjim zgorevanjem. Zato bo Peugeot 308 z mesta speljal neslišno in hitro. Vozila ob pospeševanju z mesta precej energije potrošijo, da dosežejo določeno hitrost. Tudi zato je v mestih lahko poraba goriva velika, saj je veliko pospeševanj od semaforja do semaforja. Ko pri običajnem vozilu pritisnemo zavoro, gre vsa energija v izgube. Pri hibridnem Peugeotu 308 pa je zaviranje pred semaforjem ali vožnja po klancu navzdol prednost, saj se energija ne izgubi, ampak se samodejno shrani v majhni bateriji, ki se hitro napolni in elektromotorju omogoča speljevanje brez porabe goriva.

Bencinski motor pri hibridu nikoli ne dela v prazno. Izklopi se, ko spustimo stopalko za plin, in miruje, vse dokler ne potrebujemo njegove moči, zato je tudi manj obremenjen.

Udoben, napreden in enostaven za uporabo

Prednosti tovrstnega pogona se kažejo tudi v medmestnem prometu in pri vožnjah po podeželju. Sploh ko vozimo s konstantno hitrostjo. Elektromotor omogoča krajša jadranja v električnem načinu tudi pri večjih hitrostih. Peugeotova hibridna tehnologija je učinkovita tudi na avtocesti, če vozimo zmerno in ne pretiravamo s potovalno hitrostjo. Glede na dejstvo, da je vse bolj prisoten trend omejevanja hitrosti in umirjanja v prometu, bo hibridni pogon v prihodnje še dodatno v ospredju.

Hibridna tehnologija v Peugeotu 308 od voznika ne zahteva prilagajanja, na primer čakanja za polnjenje na polnilnicah. Preklapljanje med bencinskim in elektromotorjem poteka povsem samodejno. Foto: P AUTOMOBIL IMPORT D.O.O.

Peugeotov hibridni pogon v modelu 308 pa prinaša velike prednosti tudi pri udobju vožnje, saj se v potniško kabino prebije manj vibracij in manj hrupov. Peugeot je udobje izboljšal tudi na račun pametnega krmiljenjem obeh pogonov, saj preklop med električnim in bencinskim motorjem poteka gladko in povsem samodejno. Zelo pomemben kamenček v mozaiku je pameten šeststopenjski samodejni menjalnik, ki je vkomponiran kar v elektromotor in izboljšuje porabo goriva ter nadgrajuje dinamiko vožnje.

Prav tako je hibridna tehnologija ugodna s stališča vzdrževanja vozila, saj inženirjem ni bilo treba v vozilo vgraditi dodanih sistemov, ki skrbijo za zmanjševanje emisij (katalitični konverter, filter trdnih delcev, EGR ventile), prav tako ni potrebe po dolivanju tekočin, kot je AdBlue v primeru dizelske tehnologije. Tudi zato bo hibridni Peugeot 308 skozi leta lastništva dobro ohranjal svojo vrednost.

Hibridni Peugeot 308 je most med povsem električnimi vozili in klasičnimi vozili, tudi z dizelskim motorjem. Ima dovolj moči, da poteši zahteve dinamičnih voznikov, hkrati pa zaradi uglajenosti vožnje cilja tudi na voznike, ki cenijo varčno in nestresno vožnjo. Foto: P AUTOMOBIL IMPORT D.O.O.

Hibridni Peugeot 308 z edinstveno obliko zunanjosti, moderno zasnovo kabine, podprto z najnovejšimi sistemi za udobje in varnost, ter uporabno kabino in prtljažnikom lahko zdaj dobite za ceno dizelske tehnologije, ki jo ob priključno-hibridni tehnologiji Peugeot ponuja za model 308.

Hibridna tehnologija je dolga leta veljala za drago izbiro med kupci. Peugeot jo je z inovacijami za še manjšo porabo goriva tudi cenovno približal širokemu krogu kupcem. Hibridni Peugeot 308 zdaj stane enako kot dizelski 308. Foto: P AUTOMOBIL IMPORT D.O.O.

Naročnik oglasnega sporočila je P Automobil Import d.o.o.