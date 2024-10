Carlos Tavares, izvršni direktor avtomobilske skupine Stellantis, pod katero spadajo znamke Peugeot, Citroen, Opel, Fiat, Chrysler in Jeep, v luči vse močnejše kitajske konkurence ne izključuje možnosti zaprtja tovarn.

"Če si kitajski proizvajalci v Evropi zagotovijo desetodstotni delež, to pomeni 1,5 milijona avtomobilov. Toliko pa jih pri nas sestavi sedem tovarn," je Carlos Tavares poudaril za francoski gospodarski časnik Les Échos. "Ničesar ne moremo izključiti," pa Tavaresove besede povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Kot je opozoril, bodo morali evropski proizvajalci ob takem tempu kitajske konkurence zapreti tovarne ali pa jih predati Kitajcem.

Stellantis, pod čigar okrilje spadajo znamke Peugeot (na fotografiji model 3008), Citroen, Opel, Fiat, Chrysler in Jeep, je prejšnji mesec znižal napoved poslovanja. Foto: Jan Lukanović

"Kitajci bodo zaobšli evropske carine"

Ocenil je, da bodo kitajski proizvajalci dodatne evropske carine obšli z vlaganjem v tovarne v Evropi. "Ko se bo to zgodilo, nas zapiranje tovarn zaradi presežkov ne sme presenetiti," je še dejal.

Stellantis, pod okrilje katerega spadajo znamke Peugeot, Citroen, Opel, Fiat, Chrysler in Jeep, je prejšnji mesec znižal napoved poslovanja, to pa pripisal težavam na severnoameriškem trgu in nasploh težkim razmeram v avtomobilskem sektorju.

Tavares bo sicer na čelu Stellantisa do začetka leta 2026, ko se bo upokojil. Njegovega naslednika v skupini še iščejo.