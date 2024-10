Boj za kitajske posle: mali trgovec toži avtomobilskega velikana

Tožbo proti Stellantisu je v Franciji sprožil Didier Sirgue, vodja podjetja SN Diffusion in EVE (Espace Véhicules Électrique). Vse do lanske jeseni je bil uradni francoski trgovec za kitajsko znamko Leapmotor, ki je poskušala s prebojem na trg prek izbranih nacionalnih trgovcev.

Leapmotorjevi avtomobili za Evropo. Foto: Stellantis

Prekinitev pogodbe pol leta pred njenim iztekom?

To pa se je spremenilo oktobra lani, ko je Stellantis prevzel 21 odstotkov Leapmotorja in napovedal prodajo teh avtomobilov prek svoje trgovske mreže. Kot trdi Sirgue, je njegova pogodba s Kitajci veljala do 15. januarja leta 2025, predčasno in brez prehodnega obvestila pa so jo enostransko prekinili 1. maja letos. Francoz se je zato odločil za tožbo in bo prek sodišča iskal primerno odškodnino.

Stellantis in Leapmotor sta ustanovila skupno podjetje Leapmotor International, ki namerava avtomobile prodajati tudi na izbranih v Evropi. Sloveniji najbližji trgovci bodo v Italiji in Nemčiji. Leapmotor je že pripeljal prve malčke T03, ki jih bodo sicer sestavljali na Poljskem, prav tako pa tudi kompaktnega križanca C10.