Italijani jih že imajo: mestni malček za 12 tisočakov? #foto

Stellantis je v Evropi začel s prodajo prvih dveh modelov svoje kitajske električne znamke Leapmotor. Mestni malček v Italiji stane manj kot 18 tisoč evrov, s trenutno slovensko subvencijo bi to pomenilo ceno okrog 12 tisoč evrov.

Kapaciteta baterije znaša 37 kilovatnih ur. Foto: Leapmotor Stellantis je sklenil skupno podjetje s kitajskim Leapmotor in ustanovil družbo Leapmotor International, v kateri je večinski lastnik. V podjetje so vložili 1,5 milijarde evrov. Leapmotor je tako nova avtomobilska znamka Stellantisovega koncerna. Prvi Leapmotorjev avtomobil so že začeli sestavljati v tovarni na Poljskem, s čimer se bodo izognili višjim uvoznim carinam.

Leapmotor je s prodajo že začel v sosedni Italiji. Tam bo mestni malček T03 stal 18.900 evrov, srednje velik križanec C10 pa 36.400 evrov. Do konca oktobra sta oba avtomobila še nekoliko cenejša, T03 tako stane manj kot 18 tisoč evrov. To so cene le za Italijo, saj se bodo med posameznimi trgi razlikovale.

Če bi za T03 upoštevali trenutno slovensko subvencijo, bi cena znašala le manj kot 12 tisoč evrov.

Foto: Leapmotor

Že letos hitra rešitev, konkretnih prodajnih načrtov še ni

Do konca letošnjega leta namerava Leapmotor International vstopiti tudi v Nemčijo, Francijo, Belgijo, Grčijo, Luksemburg, Nizozemsko, Malto, Portugalsko, Romunijo, Španijo, Švico in Veliko Britanijo. Avtomobile bodo prodajali obstoječi trgovci ostalih Stellantisovih znamk.

Konkretnih prodajnih ciljev za zdaj niso izpostavili. Za Stellantisov koncern bo vsak prodani leapmotor pomemben, saj bo nižal njihov skupni povprečni izpust CO2.

Mestni malček bo imel do 200 kilometrov realnega dosega

Leapmotor T03 je trenutno tekmec za dacio spring, C10 pa je avtomobil, ki vsaj dimenzijsko cilja na razred tesle model Y. Na avtomobilski razstavi v Parizu bodo pokazali še model B10, ki je njihov prvi nov model za evropski trg.

T03 poganja 70-kilovatni elektromotor, kapaciteta baterije pa znaša 37 kilovatnih ur. To v praksi pomeni do 200 kilometrov dosega, s čimer bo malček primeren za vsakodnevne vožnje med domom in službo.

Leapmotor C10:

Foto: Leapmotor

Foto: Leapmotor

Foto: Leapmotor