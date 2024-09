Kitajci udarili sredi Torina: veliki načrti za Evropo, širitev tudi v Sloveniji #video

Proti Torinu s kitajskim forthingom - ker ta znamka ni v stoodstotni lasti Dongfenga, je večinoma ne prikazujejo v svojem portfelju. Foto: Gregor Pavšič S povsem pravim kitajskim avtomobilom, čigar ime, še toliko bolj pa logotip na pokrovu motorja danes poznajo le redki, smo se odpeljali na 600 kilometrov dolgo pot v srce italijanske avtomobilske industrije.

Torino, industrijska prestolnica severne Italije, dom Fiata z njihovo legendarno tovarno. Pot s forthingom T5 evo proti Torinu pa ni bila naključna, saj si je to mesto kitajski Dongfeng izbral za razkritje svoje načrtovane evropske širitve in ob tem pokazal še dve svoji avtomobilski novosti. Samozavestno vkorakanje Kitajcev v Torino ni nepomembno, saj je Dongfeng proizvajalec v večinski kitajski državni lasti in tudi eden največjih proizvajalcev avtomobilov.

Čeprav so italijanski avtomobilski trgovci postopno že začeli s prodajo nekaterih kitajskih znamk, je bil pogled na vozni park natrpane avtoceste A1 prek Padske nižine še zelo zgovoren. Prvi kitajski avtomobil sem opazil šele pri Bresciji, do Torina pa nato opazil vsega skupaj tri. Z izjemo nekaj Teslinih avtomobilov je bilo včeraj dopoldne na cesti tudi kvečjemu kakih deset električnih avtomobilov.

Dongfeng se pravilno izgovori “Dongfong”, v neposrednem pomenu pa ime pomeni “Veter z vzhoda”.

Kitajski avtomobili so na italijanskih avtocestah še zelo redki. Foto: Gregor Pavšič

Italijanska avtomobilska realnost je še tradicionalna

Videno z avtoceste odraža razmerje na italijanskem avtomobilskem trgu, na katerem še prednačijo klasični pogoni in tudi tradicionalna znamke. Letos do konca avgusta je bil prodajno najuspešnejši domači Fiat, ki dosega dobrih enajst (11,2 %) trga. Kot edini so letos Italijanom prodali več kot sto tisoč avtomobilov, kažejo podatki italijanskega avtomobilskega združenja Anfia. Druga je letos Toyota, ki je od lani prehitela Volkswagen. Blizu so še Dacia, Renault in Peugeot.

Drugi je Volkswagen, tretja Toyota, blizu so še Peugeot, Renault in Dacia. Stellantis kot skupina s svojimi znamkami nadzira natano tretjino italijanskega trga v letošnjem letu.

Deset vodilnih avtomobilskih znamk v Italiji (januar-avgust 2024):

prodaja 2024 tržni delež Fiat 110.595 10,2 % Toyota 82.148 7,6 % Volkswagen 79.625 7,4 % Dacia 66.667 6,2 % Renault 58.624 5,4 % Peugeot 53.795 5,0 % Audi 48.461 4,5 % Jeep 47.761 4,4 % Ford 47.454 4,4 % BMW 47.008 4,4 %

vir: Anfia

Ma Lei je vodjea Dongfengovega mednarodnega poslovnega oddelka. Foto: Gregor Pavšič

Dongfeng box je dolg štiri metre, a zaradi kratkih previsov ponuja veliko prostornosti. Redna cena bo v Sloveniji slabih 25 tisoč evrov, s subvencijo okrog 17 tisočakov. Foto: Gregor Pavšič

Podobno kot tudi na celotnem evropskem trgu, so kitajske znamke na obrobju. MG je letos v osmih mesecih prodal 26 tisoč avtomobilov in dosegel 2,5-odstotni tržni delež. LynkCo jih je prodal 819 (lani v tem času že več kot tri tisoč), ostalih kitajskih znamk pri organizaciji Anfia ne navajajo ločene. Našli bi jih pod oznako “druge znamke”, ki so letos zbrale 4.299 registracij oziroma 0,4 odstotka trga. Izjema je italijanska znamka DR s kitajskim poreklom, ki je letos zbrala 17 tisoč registracij. Zaradi ponašanja z domnevnim italijanskim poreklom (v Italiji jih le sestavijo) so si letos podobno kot še bolj redka znamka Evo nakopali visoko denarno kazen.

Med pogoni v Italiji letos prevladujejo hibridi (40 % trga), sledijo bencinski (28 %) in dizelski motorji (13 %), priključna vozila (električni in priključni hibridi) imajo letos dobrih sedem odstotkov tržnega deleža. Italija je na tem področju že dolgo precej pod evropskim povprečjem. Z desetimi odstotki trga je uspešnejši celo utekočinjen avtoplin.

Foto: Gregor Pavšič

Seveda je to trenutna italijanska in večinoma tudi evropska avtomobilska realnost, ki se ji tudi kitajske znamke z dobro mero pragmatičnosti dobro prilagajajo. Kitajci imajo naprednejše električne avtomobile, a vzporedno z njimi tako doma kot tudi v Evropi prodajo bencinske modele, hibride in celo vozila s podaljševalniki dosega.

Včeraj so se v Torinu na predvečer avtomobilske razstave, ki jo Italijani organizirajo prvič po letu 2019, v prvi plan prav predstavniki Dongfenga in njegovih znamk. V središču sta bili dve zanimivi, a v marsičem različni novosti. Na eni strani je bil to električni štirimetrski mestni avtomobil box, ki bo v Sloveniji na voljo za slabih 25 tisoč evrov (s subvencijo in vso pripadajočo opremo za okrog 17 tisočakov), ob tem pa še nov model znamke Voyah z imenom courage. To je za zdaj le električni športni terenec, ki bi ga dimenzijsko lahko primerjali s teslo model Y.

V Slovenijo po 50 boxov na mesec?

"Dongfeng v Evropo prihaja s kakovostnimi avtomobili in sodobnimi tehničnimi rešitvami. Kar smo napovedovali že pet ali deset let, zdaj prihaja v glave ljudi. Kitajska električna mobilnost je na visoki ravni,” je v Torinu povedal Marko Femc, ki je prek podjetja Plan-net Avto tudi uradni uvoznik Dongfenga za Slovenijo. Femčeva skrita želja je prodati 50 boxov na mesec, taki načrti pa so skladni z že opravljeno in še načrtovano širitvijo prodajno-servisne mreže.

Slovenska premiera boxa in ekstremnega Mhera bo že naslednji teden na cejskem sejmu Mos.

Največji kitajski proizvajalci so velikanska podjetja. Dongfeng ima samo v svojem razvoju zaposlenih 14 tisoč ljudi, v treh letih pa bodo v razvoj novih 18 osebnih in 22 gospodarskih vozil namenili 14 milijard dolarjev. Razvijajo tudi vodikove gorivne celice in tako imenovane “solid state” baterije. Celoten Dongfeng ima 121 tisoč zaposlenih, lani pa so prodali 2,4 milijona avtomobilov.

Couareg za zdaj pri Voyahu le z električnim pogonom. Kakšne bodo cene v Sloveniji, prav gotovo se lahko pozna vpliv višjih carin, za zdaj še ni znano. Foto: Gregor Pavšič

Prvič za volanom boxa - proti Evropi jih že pluje prvih dva tisoč prednaročenih. Foto: Gregor Pavšič

Hitra širitev trgovske mreže, za zdaj še brez potrditve tovarne v Evropi

Nastop vodilnih predstavnikov Dongfenga je bil zanesljiv, zanimiv, celo zabaven in opravljen v perfektni poslovni angleščini. Ma Lei je poudaril več kot 50 let tradicije proizvajalca, usmerjenost tako v kakovost kot inovativne tehnologije in pripravljenost na resen preboj v Evropo.

Tovarne za zdaj še ni želel potrditi, zato pa Dongfeng zdaj v nizozemskem Venluju že ima svoje centralno skladišče in prek znamke Voyah so prodali prvih 10 tisoč avtomobilov. Letos bodo v Evropi združevali 114 trgovcev, samo v naslednjem letu jih bodo dodali še 160.

Proti Evropi po besedah Maja trenutno pluje ladje s prvih dva tisoč boxi.

Video - zanimiva novost pri Voyahu je drsni zaslon

Za Slovenijo bo med novimi Dongfengovimi vozili zanimiv prav box, saj kot prvi v Evropo prinaša manjši električni avtomobil s konkurečno ceno. Več o avtomobilu, ki je zanimiv s podrobnostmi (skrite kljuke, stranska stekla brez okvirjev, kratki previsi, nadpovprečna prostornost v notranjosti, sprednji prtljažnik za kable …) v dodatnem zapisu po opravljenih prvih testnih vožnjah v Torinu. V voyahu courage smo za zdaj preizkusili zanimivo rešitev drsnega sredinskega zaslona. Ko po zaslonu s tremi prsti podrsamo v desno, se zaslon zapelje v vidno polje sovoznika. Courage pripelje tudi v Slovenijo, a cene še niso znane.

V Slovenijo poleg boxov tudi ekstremni terenec Mhero

Proti Luki Koper pa trenutno že pluje ladja z Dongfengovimi avtomobili, med katerimi bodo v Slovenijo zapeljali tudi trije ekstremni električni terenci MHero - njegova masa je 3,3 tone, ima štiri elektromotorje in sistemsko moč 800 kilovatov ter 1.400 njutonmetrov navora. MHero je primer vozila s ceno okrog 150 tisoč evrov, ki bo ponudil vso tehnologijo in rešitve, ki jih Dongfeng trenutno ima.

V Slovenijo prihajajo vsaj trije primerki Mhera. Foto: Dongfeng

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič