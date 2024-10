Pri Stellantisu so potrdili, da se bo njihov izvršni direktor Carlos Tavares z letom 2026 upokojil.

Carlosu Tavaresu se bo v začetku leta 2026 iztekla pogodba s Stellantisom in Francoz je ne namerava podaljšati. Tavares, ki je nekoč vodil tudi Renault, se namerava čez dobro leto upokojiti. Stellantis je prevzel ob ustanovitvi koncerna leta 2021, pred tem pa je vodil koncern PSA Peugeot Citroen vse od leta 2014.

Pri Stellantisu so nedavno najprej potrdili, da so začeli iskanje Tavaresovega naslednika, a takrat njegove upokojitve še niso napovedali. Stellantis ima težko leto, ki ga je prodajno prizadelo predvsem na severnoameriškem trgu. Vrednost njihove delnice je letos padla že za več kot 42 odstotkov. Koncern je moral prilagoditi tudi predvideno letošnjo prodajo, ki je bila sprva preveč optimistična. Zaradi teh izzivov so pri koncernu napovedali številne spremembe v vodstvenih strukturah.

Tavaresovega naslednika bodo predvidoma izbrali pred zadnjim četrtletjem 2025.