Peugeot FlexCare jamstvo: 7 let vožnje brez skrbi

Pri Peugeotu so jamstvo FlexCare svojih priljubljenih modelov 208 in 2008 s petih podaljšali na sedem let. S tem sporočajo, da verjamejo v kakovost in zanesljivost svojih vozil, voznikom peugeota 208 in 2008 pa zagotavljajo brezskrbno vožnjo dolgih sedem let.

Leta 2024 se je zgodila ena največjih prelomnic v zgodovini avtomobilizma. S ciljem večje varnosti v cestnem prometu je Evropska komisija sprejela ukrep, da morajo biti vsa nova vozila opremljena s celo vrsto elektronskih nadzornih in asistenčnih sistemov. Med omenjenimi obveznimi tehnologijami v novih vozilih so samodejni zavorni sistemi, sistemi za ohranjanje vozil na voznem pasu, sistem za spremljanje hitrostnih omejitev in opozarjanje na prekoračitev hitrosti … Sodobni avtomobili postajajo računalniki na kolesih, opremljeni s številnimi senzorji, radarji in kamerami. Za vrhunski in varen avto, kot sta danes Peugeot 208 in 2008, računalničarji napišejo na desetine milijonov vrstic kode. Danes ima novo vozilo že več kot 30 tisoč posameznih delov, ki zajemajo različne sisteme in komponente, kar poudarja zapleten inženiring in kompleksnost, ki sta vključena v izdelavo avtomobila.

Peugeot - Lastniki modelov 208 in 2008 lahko tudi po preteku tovarniške garancije, ki velja dve leti, brezskrbno vozijo vozilo še nadaljnjih pet let oziroma do 100.000 prevoženih kilometrov. Jamstvo Peugeot FlexCare krije stroške mehanskih, električnih ali elektronskih okvar z vključenimi stroški dela. Foto: Peugeot

Jamstvo ključno za brezskrbno lastništvo vozila

Ena najboljših prednosti nakupa novega avtomobila je brezskrbnost, ki jo ponuja tovarniška garancija. Če gre kaj narobe, na primer zaradi okvare, proizvajalec avtomobilov vozilo popravi. Tovarniška garancija deluje kot varnostna komponenta, a to velja le prva leta lastništva. Ko se tovarniška garancija izteče, zaradi kompleksnosti vozil v ospredje stopajo jamstva.

Storitev Peugeot FlexCare jamstvo krije stroške mehanskih, električnih ali elektronskih okvar z vključenimi stroški dela na modelih Peugeot 208 in 2008 tudi po preteku tovarniške garancije. Kar sedem let oziroma do sto tisoč prevoženih kilometrov!

Sedemletno jamstvo kot dokaz zaupanja v kakovost in zanesljivost

Direktor poprodaje pri znamki Peugeot Tomaž Kukovec pravi, da želijo s sedemletnim jamstvom Peugeot FlexCare strankam jasno dokazati zaupanje v kakovost in zanesljivost vozil Peugeot. "Ta pobuda potrjuje, da Peugeot stoji za svojim proizvodom, saj smo pripravljeni zagotoviti dolgotrajno zaščito za vozila. Sedemletno jamstvo je tudi naša zaveza k zagotavljanju brezskrbne uporabniške izkušnje," pravi Kukovec in dodaja, da zaveza zajema vsa vozila znotraj modelne palete 208 in 2008 ne glede na pogonski sklop. Peugeot FlexCare jamstvo lahko sklenete za vozila Peugeot s termičnim motorjem, za stoodstotno električna vozila in hibridna vozila.

Peugeot FlexCare jamstvo lahko sklenete za vozila Peugeot s termičnim motorjem, za stoodstotno električna vozila in hibridna vozila. Foto: Peugeot

Peugeotova vozila bodo bolje ohranjala vrednost

Kompleksna vozila s tako napredno strojno in programsko opremo morajo biti redno in skrbno vzdrževana. Kukovec pojasnjuje, da jamstvo velja le v pooblaščeni servisni mreži Peugeot, saj le tam lahko zagotavljajo standardizirane postopke, imajo usposobljen kader, certificirano opremo v delavnici in uporabljajo preverjene nadomestne dele. "To omogoča, da ohranimo kakovost in zanesljivost vozil ter zagotovimo varnost strank​​​," pravi direktor poprodaje. Vzdrževanje v pooblaščeni mreži pomeni tudi, da bodo vozila Peugeot bolje ohranjala vrednost na dolgi rok.

Peugeotovo jamstvo FlexCare je prilagojeno specifičnim tehničnim potrebam vozil znamke Peugeot in je neposredno povezano z mrežo pooblaščenih servisov. To pomeni, da jamstvo izvajajo strokovnjaki z najboljšim znanjem o znamki Peugeot. Foto: Peugeot

Jamstvo tudi za starejša vozila

Jamstvo lahko sklenejo lastniki vseh vozil Peugeot letnik 2021 in mlajši, in sicer vse do osem let oziroma do 200 tisoč kilometrov. Jamstvo se mora skleniti v roku dveh let od začetka veljavnosti tovarniške garancije vozila in se nato lahko postopoma podaljšuje, tako glede na število prevoženih kilometrov kot časovno obdobje. Pri Peugeotu opozarjajo, da se mora jamstvo podaljšati pred koncem veljavnega jamstva, naj gre za časovno obdobje ali število prevoženih kilometrov.

Naj bosta vsak dan in vsaka minuta, ki jo preživite v vašem vozilu Peugeot, brezskrbna. Prehitite nepričakovane dogodke in neljube pripetljaje ter se še danes odločite za jamstvo vašega vozila Peugeot, ki vam tudi po preteku tovarniške garancije proizvajalca zagotavlja brezskrbnost na vsakem ovinku.

Kaj je razlika med garancijo in jamstvom? Garancija je zakonsko obvezna zaščita, ki jo proizvajalec zagotovi ob nakupu novega vozila. Jamstvo je prostovoljna dodatna zaščita za vzdrževana vozila v pooblaščeni mreži Peugeot, ki jo Peugeot omogoča poleg tovarniške garancije. Vključuje kritje mehanskih, električnih ali elektronskih okvar z vključenimi stroški dela v okviru pooblaščenih servisov in je ekvivalent tovarniški garanciji. Vključuje tudi brezplačno asistenco, ki je na voljo 365 dni na leto, sedem dni na teden in 24 ur na dan. Doma ali v tujini.

Jamstvo Peugeot FlexCare vključuje tudi brezplačno asistenco, ki je na voljo 365 dni na leto, sedem dni na teden in 24 ur na dan. Doma ali v tujini. S sklenjenim jamstvom ste lahko brezskrbni v primeru okvare vozila in vleke, kadar vozila ni mogoče popraviti na kraju samem. Foto: Peugeot

