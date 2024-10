Proizvajalec avtomobilov Stellantis, pod okrilje katerega med drugim spadajo znamke Peugeot, Citroen, Fiat, Chrysler, Jeep in Alfa Romeo, je za november napovedal začasne prekinitve proizvodnje. Stroje bodo ustavili v tovarnah v italijanskih krajih Pomigliano D'Arco, Termoli in Pratola Serra. Prodaja Stellantisa namreč upada.

Kot danes poroča italijanska tiskovna agencija Ansa, je Stellantis svojo namero o ustavitvi tovarn že sporočil sindikatom. Proizvodnja bo ustavljena novembra, in sicer več dni. "Ti ukrepi so nujni za prilagoditev proizvodnje trenutnim razmeram na trgu in za zagotovitev učinkovitega upravljanja z viri," so zapisali v avtomobilskem velikanu.

Iz skupine so danes sporočili tudi, da so v obdobju med julijem in septembrom prodali le 1,15 milijona avtomobilov, kar je okoli petino manj kot v enakem obdobju lani, piše nemška tiskovna agencija dpa.

Problematične so predvsem ZDA

Posebej je upadla prodaja na njihovem najbolj donosnem in pomembnem trgu Severne Amerike. Tam so v obravnavanem obdobju prodali 299.000 vozil. Gre za 36-odstoten medletni padec. V Evropi je prodaja na medletni ravni nazadovala za 17 odstotkov na 496.000 avtomobilov.

Izvršni direktor Stellantisa Carlos Tavares zdaj načrtuje intenzivne ukrepe za zmanjšanje zalog pri njihovih trgovcih v ZDA, tako da bi imeli ti do konca leta za prodajo največ 330.000 Stellantisovih vozil.

Stellantis je zaradi nastalih razmer že izvedel tudi kadrovske spremembe: glavno finančno direktorico Natalie Knight je zamenjal Doug Ostermann. Tavares ima medtem mandat do začetka leta 2026, a se, kot navaja dpa, že išče tudi njegovega naslednika.