Za Mazdo je športni terenec CX-5 eden najpomembnejših modelov. Od leta 2012 so jih prodali več kot 4,5 milijona, prodajajo pa ga v več kot stotih državah. Novi CX-5 prihaja na evropske ceste konec letošnjega leta.

Bistveno bolj digitalizirana notranjost Mazdinega športnega terenca Foto: Mazda

Ključne razlike v vozniškem prostoru

Avtomobil je dolg 4,69 metra, širok 1,86 metra in visok 1,69 metra. Pri pogonu bo izbira za zdaj le ena – to bo 2,5-litrski bencinski motor z blago hibridnim pogonom. CX-5 je nekoliko daljši od predhodnika, kar naj bi omogočilo lažje vstopanje v vozilo.

Medtem ko je navzven novi CX-5 komaj kaj drugačen, je v notranjosti povsem drugače. Pri Mazdi so se odrekli dolgoletnin usmeritvi, kjer so prisegali na ključna vizična stikala, vrtljivo stikalo za upravljanje z vmesnikom in precej majhen zaslon. Zdaj je povsem drugače – klasičnih stikal v notranjosti skoraj ni več, zaslon pa je bistveno večji kot prej. Večino stikal so preselili na volanski obroč (prava fizična stikala) oziroma so jih digitalizirali v osrednjem zaslonu.