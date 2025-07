Pri Mazdi so poskušali pojasniti, zakaj so se v novi generaciji športnega terenca CX-5 povsem odrekli fizičnim stikalom. S tem se poslavlja še eden zadnjih avtomobilov, ki je imel za upravljanje z vmesnikom ločeno vrtljivo stikalo.

Foto: Mazda Kot smo poročali pred dnevi, je razkritje nove mazde CX-5 pritegnilo predvsem zaradi povsem nove zasnove notranjosti. Mazda, ki je bila dolgo zagovornik klasične zasnove s fizičnimi stikali in manjšim zaslonom (med vožnjo ni bil občutljiv na dotik), je zdaj povsem spremenila smer in novega CX-5 skoraj povsem digitalizirala. Nekaj stikal ostaja na volanskem obroču, osrednja komunikacija s krmilnikom pa bo potekala prek sredinskega zaslona.

Video - podrobnejši pogled v notranjost

Takšne so bile očitno želje kupcev ...

Pri Mazdi so se na povpraševanja po razkritju odzvali s pojasnilom, da so tako spremembo izbrali na podlagi interne raziskave med vozniki oziroma njihovimi kupci. Sodeč po rezultatih te raziskave, naj bi si večina želela bolj minimalistično zasnovano in digitalizirano notranjost novega CX-5.

Notranjost novega CX-5 bo zanimivo preizkusiti v praksi, ko bo avtomobil prvič na cestah v Evropi. To se bo predvidoma zgodilo letos proti koncu leta.

Zasnovo z vrtljivim stikalom, s katerim je voznik upravljal z infozabavnim vmesnikom, je začel BMW z enoto iDrive. Premijski proizvajalci so se dolgo otepali zaslonov na dotik, toda sčasoma so trendom popustili domala vsi. Mazda se vsaj z CX-5 prav tako poslavlja od zasnove vozniškega prostora, ki so ga imeli do zdaj in ga, kot že rečeno, tudi precej zavzeto zagovarjali.