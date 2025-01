Foto: Mazda Avtomobilski proizvajalci bodo letos v Evropi okrepili svojo električno ponudbo, kar je zanje potrebno v lovu za nižjimi izpusti CO 2 na ravni celotne flote prodanih vozil. Rokave so zavihali tudi pri Mazdi, kjer so na bruseljski razstavi pokazali svojo novo limuzino in obuditev mazde 6 v Evropi. To je limuzina EZ-6, ki so jo že prodajali na Kitajskem, z nekaj prilagoditvami pa bo v Evropi dobila oznako 6e.

Avtomobil je dolg 4,92 metra, širina je 1,89 metra, višina pa 1,48 metra.

Foto: Mazda

Manjša baterija se bo polnila zelo hitro, večja pa presenetljivo počasi

Limuzina bo imela dve bateriji. Manjša bo imela kapaciteto 68 kilovatnih ur (kWh), moč polnjenja DC bo znašala do 200 kilovatov. Večja baterija se bo ponašala s kapaciteto 80 kWh.

Zanimiva in nenavadna podrobnost: manjša baterija bo torej imela moč polnjenja do 200 kilovatov, kar naj bi polnjenje od 10 do 80 odstotkov končalo v 22 minutah. To je prav gotovo odlična napoved. Toda različica z večjo baterijo, ki je namenjena predvsem daljšim vožnjam, bo imela očitno šibkejše polnjenje. Čas polnjenja od 10 do 80 minut bo kar 45 minut, kar je za tako velikost baterije (80 kWh) nadpovprečno dolgo. Neuradno naj bi bila moč polnjenja pri večji bateriji do vsega 95 kilovatov.

Razvojni partner originalne mazde EZ-6 je kitajski Changan.

Kitajski original bodo prilagodili pričakovanjem v Evropi

Pri manjši bateriji bo moč pogona 190 kilovatov, pri večji pa 180 kilovatov. Pri obeh različicah gre za pogon na zadnji par koles, koncepta z dvojnim elektromotorjem ne bo.

Pospešek do 100 kilometrov na uro bo pri obeh baterijah okrog osem sekund, z mazdo 6e pa bo mogoče vleči do 1,5 tone tovora.

V notranjosti bo prostora za pet potnikov, v prtljažniku pa bo do 330 litrov prostornine. Pod sprednjim pokrovom je še dodatni 70-litrski prtljažnik.

Mazda je v Bruslju šele razkrila evropsko 6e, ki ji bodo v primerjavi s kitajskim originalom prilagodili podvozje, volanski sistem in tudi zavore ter tako avtomobil približali evropskim standardom. Za prilagoditve je poskrbel Mazdin razvojni center v Nemčiji.

Avtomobil na evropske ceste prihaja že letos, cene uradno še niso znane. Predvidoma se bodo gibale med 45 in 50 tisoč evri.

