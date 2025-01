Euro NCAP je tudi letos razkril zmagovalce varnostnih testov v posameznih avtomobilskih segmentih, in sicer v tistih, kjer so preizkusili dovolj veliko število novih avtomobilov. Rezultati po štirih ocenjevalnih kategorijah veljajo za avtomobile s serijsko varnostno opremo.

Absolutna zmaga za mercedes-benz razred E

Med vsemi je lani najboljšo varnostno oceno dobil novi mercedes-benz razred E, ki je dobil visoko oceno v vseh štirih ocenjevalnih kategorijah – zaščiti odraslih, zaščiti otrok, zaščiti ranljivih udeležencev v prometu in založenosti z varnostno-asistenčnimi sistemi.

razred zaščita odraslih zaščita otrok zaščita pešcev, kolesarjev ... varnostni sistemi mercedes-benz razred E absolutno 92 % 90 % 84 % 87 % zeekr X mali SUV/električna vozila 91 % 90 % 84 % 83 % škoda superb in VW passat velika družinska vozila 93 % 87 % 82 % 80 % mazda CX-80 veliki SUV 92 % 88 % 84 % 79 %

Kitajska zmaga med kompaktnimi športnimi terenci: zeekr X Foto: EuroNCAP

Kdo je zmagal po kategorijah?

Največ novih avtomobilov (20 od skupno 44) so varnostno preverili v segmentu kompaktnih športnih terencev. V zaostreni konkurenci, kjer je bilo tudi več evropskih avtomobilov, je zmagal kitajski zeekr X. Za njim so se razvrstili še en kitajski tekmec deepal SO7, porsche macan, cupra tavascan, MG HS, toyota C-HR, volvo EX30 in xpeng G6. Omenjeni zeekr X je poleg tega zmagal tudi med vsemi polno električnimi avtomobili.

Med velikimi športnimi terenci je največje število točk dobila nova mazda CX-80, ki je za las prehitela novega audija Q6 e-tron.

Med velikimi družinskimi avtomobili sta si najboljšo varnostno oceno delila volkswagen passat in škoda superb, ki sta tudi sicer sorodna avtomobila.

Pri Euro NCAP so izpostavili še test sploh prvega električnega poltovornjaka – to je bil kitajski maxus eterron 9, ki je dobil visoko oceno v vseh ocenjevalnih kategorijah.

Foto: EuroNCAP

Volkswagen passat si je rezultat delil s škodo superb. Foto: EuroNCAP