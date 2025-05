Prodajni podatki sicer zavzemajo le mesec april v 28 državah Evropske unije, a rezultati so prav gotovo zanimiva prelomnica za evropski avtomobilski trg. Aprila so Kitajci v Evropi registrirali 7.231 električnih avtomobilov, Tesla pa 7.165, kažejo podatki analitične družbe JATO Dynamics. V marcu je Tesla za primerjavo registrirala 15 tisoč avtomobilov.

Podobno je tudi na globalnem trgu. V prvem četrtletju je BYD registriral 416 povsem električnih vozi, Tesla pa 337 tisoč. Kitajci pa izdatno stavijo tudi na priključne hibride, ki predstavljajo večino njihove globalne prodaje. Skupno so v prvih treh mesecih že registrirali okrog milijon novih vozil.

V Evropski uniji je aprila tržni delež električnih avtomobilov in priključnih hibridov znašal 26 odstotkov, kar je nov rekord. Še višji bi bil delež ob upoštevanju evropskih držav izven EU, kjer je prodaja teh vozil zelo uspešna (Norveška, Švica, Velika Britanija).

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gašper Pirman

Rast prodaje električnih vozil za BYD je bila aprila v EU, primerjano z istim mesecem lani, 159-odstotna, skupaj s priključnimi hibridi pa 359-odstotna. Na drugi strani je prodaja Tesle letos aprila padla za 49 odstotkov.

Kitajske znamke so uspele aprila skupaj v Evropi registrirati skoraj 15.300 avtomobilov (od tega polovico BYD), kar pa je še vedno manj kot vodilna znamka Volkswagen (23.514). Več kot deset tisoč električnih avtomobilov so uspeli aprila registrirati še pri BMW (14 tisoč), Škodi (13 tisoč), Audiju (11 tisoč) in Renaultu (10 tisoč). BYD je bil skupno med znamkami pri prodaji električnih avtomobilov deseti, Tesla pa enajsta.

Zanimivo bo spremljati podatke tudi v nadaljevanju in to še posebej za daljše obdobje. Število registracij v enem samem mesecu lahko namreč kaže izkrivljeno sliko predvsem pri znamkah, ki avtomobile večinoma izdelujejo izven Evrope in so podvržene logističnim izzivom transporta vozil v Evropo z ladjami.

Foto: BYD

BYD je sicer v Evropi izven Norveške in Nizozemske začel avtomobile resneje prodajati šele po letu 2022. Največji kitajski proizvajalec je te dni v Evropi razkril svoj najmanjši in najcenejši avtomobil, uradni začetek prodaje te znamke pa lahko že letos pričakujemo tudi v Sloveniji. Na konkurenčnost cen električnih vozil iz Kitajske trenutno negativno vplivajo visoke carine, kar pa se bo spremenilo po zagonu prvih kitajskih tovarn v Evropi. BYD bo prvo dokončal letos na Madžarskem.

Na omenjene višje carine so se kitajski proizvajalci odzvali s priključnimi hibridi, kjer so imeli aprila že skorja desetodstotni tržni delež.