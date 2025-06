BYD je junija dosegel prvi milijon registracij za svoj najmanjši model, ki ga na Kitajskem poznajo kot seagull, v Evropi pa kot dolphin surf. Avtomobil so na trgu predstavili aprila leta 2023, dobave kupcem pa so se začele maja istega leta. Mejnik milijon vozil so tako dosegli v 25 mesecih.

Tudi med malčki pritiski na cene

Seagull je na Kitajskem primer agresivne prodajne politike največjih proizvajalcev, ki ni imuna niti na najmanjši avtomobilski segment. Začetna cena za seagulla na Kitajskem je bila 73.800 juanov (8.900 evrov), trenutno pa avtomobil stane 63.800 juanov (7.700 evrov).

Evropska različica avtomobila dolphin surf je 21 centimetrov daljša, ima tudi nekaj večjo baterijo in zmogljivejši motor. Izhodiščna cena v Evropi je tik pod mejo 20 tisoč evrov.

V prvih petih mesecih letošnjega leta je BYD na Kitajskem prodal 144 tisoč seagullov, s čimer je to tretji najuspešnejši posamezni avtomobil na trgu (za geely xingyuanom in wullingom hongguangom).