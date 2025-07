Saša Lendero očitno lovi poletne trenutke in se prepušča občutkom prostranega morja. Fotografijo, ki jo je objavila na družbenih omrežjih, je posnela na manjšem čolnu, in sicer brez zgornjega dela kopalk, zazrta v daljino in z visoko iztegnjenimi rokami.

"Pluti čez mirno morje pod oblačnim nebom in čutiti, da si svoboden. Takšni trenutki se zapišejo v kožo, v srce in v spomine. Na njih se gradi sreča – drobna a pristna in resnična. Morje, hvala za to, da me vedno znova naučiš dihati s polnimi pljuči!" je ob objavi še zapisala pevka.

Kje natančno dopustuje, Lendero ni razkrila, je pa objavi dodala ključnike, kot so trenutki v Dalmaciji, svoboda in hvaležnost.

Oglasili so se tudi njeni oboževalci, ki so zapisali nekaj komentarjev: "Saša, leto starejša si od mene pa taka postava, da bi še dvajsetletnica rekla wow", "Kje je to, da pridem z daljnogledom", "O ja, res lepo je biti svoboden".

