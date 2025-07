MG S5 - iščejo pot nazaj na vrh kitajskih znamk v Sloveniji, jim lahko uspe z njim?

Razred kompaktnih križancev oziroma športnih terencev je v Sloveniji prodajno najpomembnejši, v njem pa do zdaj skoraj ni bilo resnejše ponudbe električnih pogonov. Lani je ta razred predstavljal 27 odstotkov trga, delež električnih pogonov v tem segmentu pa ni dosegel niti dveh odstotkov (1,8 %). Letos je z nekaj novimi modeli že drugače; segment ima 25-odstotni delež na trgu, delež električnih pogonov pa je zrasel na slabe štiri odstotke (2,9 %).

Foto: MG Motor

S5 z iste platforme kot MG 4

Foto: MG Motor Med nekaterimi novostmi omenimo že od lani znano hyundai kono, kio EV3, ford pumo, volva EX30 in še nekaj avtomobilov Stellantisovega koncerna, kjer gre za električne različice modelov, ki jih večinoma prodajajo s klasičnimi motorji. Seznam novosti se bo še nadaljeval, saj gre tako cenovno kot uporabniško enega ključnih segmentov za večji tržni delež električnih vozil. Svojega aduta je v Slovenijo pripeljal tudi MG, nekoč najuspešnejša kitajska znamka v Sloveniji, ki pa je moral to mesto lani in letos prepustiti Forthingu.

MG, od leta 2012 pod lastništvom kitajskega SAIC, je bil nekoč v Sloveniji med prvimi znamkami z uspešnimi električnimi in tudi bencinskimi modeli. Taka sta bila predvsem MG ZS in MG4.

Digitalizirana in minimalistična notranjost

Foto: MG Motor Kakšen avtomobil je S5? To je klasično oblikovan športni terenec, ki sicer sodi v isti segment kot nekdanji ZS. Toda ker je nastal na drugi platformi, ki si jo deli z MG 4, to ni njegova zamenjava. S5 je dolg 4,47 metra, kar je malenkost manj kot škoda elroq in geely EX5, je pa daljši kot kia EV3, hyundai kona in tudi renault scenic. Ima tudi zelo spodobno medosno razdaljo 2,73 metra.

Notranjost je zasnova minimalistično in je precej digitalizirana. Pred voznikom so 10,25-palčni merilniki, na sredini pa 12,8-palčni zaslon. Klasičnih fizičnih gumbov le za vzorec. Merilniki kažejo podatek o bateriji v odstotkih, kar pri nekaterih novejših kitajskih znamkah (Lynk&Co, Leapmotor) ni samoumevno. Za upravljanje s pogonom je tu zelo priročen vrtljivo stikalo med sprednjima sedežema.

Prtljažnik ima prostornino 453 litrov, kar je mogoče povečati do 1.441 litrov. Prtljažnik ni največji v segmentu, kjer prednjačita škoda elroq (470 litrov) in predvsem renault scenic (545 litrov).

Z nekaj spretnosti krepko pod mejo 30 tisočakov

S5 ima lahko dve kapaciteti baterije in sicer 49 ali 64 kilovatnih ur. Manjša baterija je tipa LFP. O porabi in dosegu bomo sodili po daljšem testu. MG bo kljub višjim uvoznim carinam lahko dve od treh različic opreme ponudil pod mejo 35 tisoč evrov, kar pomeni tudi najvišjo subvencijo 7.200 evrov. Skupaj s popustom pri financiranju (2.100 evrov) in subvencijo lahko tako cena pade krepko pod mejo 30 tisočakov, kar pa za tako velik avtomobil zagotovo ni slab podatek. Navsezadnje je bil MG 4 z iste platforme pri izkoristku električnega pogona že zelo prepričljiv.