Kako slabo gre dejansko Tesli? Prodaja spet navzdol, to so podatki.

Tesli je letos močno padla prodaja, kar je bila med drugim posledica vmešavanja Elona Muska v predsedniške volitve v ZDA, čakanja na prenovljeni model Y in ostrejše konkurence na Kitajskem. Čeprav so v zadnjih mesecih na nekaterih trgih svojo prodajo nekoliko stabilizirali in je prevzem nadzora nad prodajo za Evropo in ZDA napovedal celo Musk osebno, so prodajni rezultati pričakovano precej slabši kot lani.

Foto: Gregor Pavšič

V drugem četrtletju je Tesla kupcem dobavila 384 tisoč avtomobilov, lani so jih v enakem obdobju dobavili 444 tisoč. To pomeni 13-odstotni padec dobav novih avtomobilov in Teslo tako letos še drugo leto zapored čaka padec prodaje. Trenutni četrtletni izplen prodaje oziroma dobav je na ravni njihovih dosežkov sredi leta 2022. V primerjavi s prvim četrtletjem 2025 so bile dobave vendarle za 14 odstotkov višje.

V zadnjih treh mesecih so izdelali 410 tisoč avtomobilov, kar je še povečalo njihovo zalogo novih avtomobilov.

BYD je vodilni pri prodaji električnih avtomobilov

Neposredna primerjava z glavnim tekmecem na področju električnih vozil, kitajskim BYD, kaže na Teslino potrebo po novih manjših modelih. BYD je v drugem četrtletju letos prodal 606 tisoč električnih avtomobilov, kar je 58 odstotkov več kot Tesla. Jedro prodaje BYD so predvsem manjši električni avtomobili.