Polno razkritje: vse to zmore nova Renaultova petka #foto

Renault je danes v Ženevi v celoti razkril novodobno petko, zdaj le še električno, ki pa spretno povezuje moderne tehnologije in retro oblikovalske linije. Renault 5, zadnjega klasičnega so pred 26 leti izdelali prav v Revozu, je tesno povezan tudi s Slovenijo. Električna petka k nam pripelje letos jeseni.

Foto: Renault Otvoritveno dejanje vnovič organizirane avtomobilske razstave v Ženevi je pripadlo Luci de Meu, izvršnemu direktorju Renaulta, ki je s ponosom razkril novega električnega renault 5. Kar devet milijonov petic so pri Renaultu prodali v njenem prejšnjem obdobju. Takrat je avtomobil predstavljal odgovor na mnoge izzive v družbi in marsikatere je po besedah de Mea mogoče preslikati tudi v današnji čas. Francozi zdaj večji del svojega avtomobilskega posla polagajo na ramena tega električnega avtomobila.

Renault je pri serijskem avtomobilu ohranil vse ključne poteze že več let znanega koncepta. Med temi so sprednje in zadnje luči, ki neposredno spominjajo na nekdanji model, širši zadnji blatniki pa spominjajo na nekdanjo različico turbo.

Foto: Renault

Foto: Renault

Dve bateriji, Francozi in Nemci ga bodo že letos vključili v električno omrežje

"Izziv je bilo demokratizirati električne avtomobile. Z njimi moramo zapeljati v velikoserijske številke, torej med avtomobile, ki jih bodo ljudje želeli, a si jih bodo tudi lahko privoščili," je ob razkritju dejal de Meo.

Izhodiščna cena 25 tisoč evrov bo bržkone veljala za izvedbo z manjšo baterijo. Ta bo uporabna za mestno in primestno uporabo, za nekoliko več svobode pa bo treba razmisliti o večji bateriji. Ta bo po kapaciteti enaka kot nekoč pri zoeju, le da je sam baterijski paket zdaj tanjši in lažji.

Poudarki novega renaulta 5:

renault 5 bo dolg 3,92 metra, širok 1,77 in visok 1,50 metra, medosje meri 2,54 metra,

prostornina prtljažnika je 326 litrov,

masa vozila bo od 1.350 do 1.450 kilogramov,

kolesa bodo 18-palčna,

kapaciteta baterije bo sprva 52 kWh, pozneje tudi 40 kWh,

doseg po WLTP pri manjši bateriji do 300, pri večji do 400 kilometrov,

zunanji prikazovalnik napolnjenosti baterije,

moč polnjenja DC do 100 kW,

moč polnjenja AC do 11 kW,

moč elektromotorja bo 90 ali 110 kW,

večvodilna zadnja prema za boljše vozne lastnosti,

prvi avtomobil s platforme AmpR small (prej CMF-B EV), prvi serijski avtomobil s tehnologijo V2G (vehicle to grid), ki omogoča pošiljanje energije iz baterije v omrežje, storitev bo že letos na voljo v Franciji in Nemčiji, nato še v Veliki Britaniji (2025),

avtomobil ima tudi sistem V2L (vehicle to load) za polnjenje zunanjih porabnikov,

izhodiščna cena bo okrog 25 tisoč evrov.

Foto: Renault

Foto: Renault

Kljub električnemu pogonu bo poln nostalgije

Z izjemo zoeja je Renault za svoje električne avtomobile uporabil že uveljavljena imena. To velja tako za megana kot scenica, ki pa imata s svojima imenskima predhodnikoma le malo skupnega. Pri renaultu 5 je drugače, saj električni avtomobil oblikovno zelo dobro povzema ključne elemente originalnega avtomobila. To velja tako za sprednje žaromete kot predvsem zadnje pokončne luči.

Renault je petko na ceste poslal v začetku sedemdesetih let, ko je postala eden najbolj priljubljenih avtomobilov. V prostem času je njeno zunanjost zrisal Michel Boue, ki je kmalu po uradnem razkritju avtomobila umrl zaradi raka. Petdeset let pozneje so pri Renaultu oblikovanje avtomobila zaupali Gillesu Vidalu.

Že 26 let od zadnje petke iz Revoza

Leta 1989 so z ustanovitvijo podjetja Revoz v novomeški tovarni začeli izdelovati renault 5, ki je tako neposredno povezan tudi s Slovenijo. Avtomobil so v Revozu izdelovali od leta 1989 do 1998, skupno so jih izdelali 295.863. Zadnjo petko je Renault izdelal prav v Novem mestu.

Električna petka bo v Slovenijo predvidoma pripeljala letos jeseni. Od zadnje izdelane v Novem mestu bo letos minilo 26 let.

Foto: Renault

Foto: Renault

Foto: Renault

Foto: Renault

Foto: Renault

Foto: Renault