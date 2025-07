Subaru še živi tudi v Evropi, zdaj so potrdili tri nove modele #foto

Subaru je pred 20 leti v Evropi letno prodal tudi po več kot 50 tisoč avtomobilov. Še v letih 2018 in 2019 so letno prodali 51 tisoč oziroma 42 tisoč avtomobilov, prodaja pa je nato drastično padla po obdobju epidemije covida-19. Ključni trg za Subaru so ZDA, kjer so lani prodali 667 tisoč novih avtomobilov.

Kljub nišnemu tržnemu deležu pa tudi Subaru potrebuje nove modele z alternativnimi pogoni, ki bodo pomagali pri nižjem povprečnem izpustu ogljikovega dioksida. Predvsem iz tega razloga je japonska znamka za evropski trg napovedala tri nove električne modele.

Dva Toyotina brata, a tudi povsem Subarujev električni adut

Solterra bo Subarujeva različica izboljšane toyote bZ4x, model uncharted pa Subarujeva različica nove toyote C-HR+. Oba bosta prevzela tehnične zmogljivosti obeh Toyotinih sorodnih modelov. Solterra bo tako dobila zmogljivejši pogon (252 kilovatov), baterijo bruto kapacitete 71 kilovatnih ur in sistem predgretja (tudi z ročnim zagonom). Med doplačili bo mogoče izbrati tudi 22-kilovatni polnilec.

Zanimiv pa bo električni outback z uradnim imenom e-outback, ki pa je avtomobil izključno Subarujevega razvoja. Štirikolesno gnan avtomobil bo imel sistemsko moč 280 kilovatov (375 konjskih moči), baterija pa bo imela bruto kapaciteto 74 kilovatnih ur. Podatki o porabi in dosegu po WLTP za zdaj še niso znani.

Oddaljenost od tal bo 21 centimetrov, električni outback pa prihaja kot alternativa klasično gnanemu modelu. Tega poganja 2,5-litrski bencinski motor.

Subaru bo v Evropi izboljšano solterro na ceste v izbranih državah pripeljal že letos, modela uncharted in e-outback pa prihajata prihodnje leto.

Subaru solterra / toyota bZ4X:

Foto: Subaru

Foto: Toyota

Toyota C-HR+ / Subaru uncharted:

Foto: Gregor Pavšič Foto: Subaru