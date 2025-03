Razkritja v Bruslju: Japonci z vsemi aduti, klasičnega motorja niso črtali #foto

Novi toyota C-HR+ tik pred razkritjem v Bruslju. Foto: Gregor Pavšič Toyota je v Bruslju, kjer je evropski sedež največjega proizvajalca avtomobilov na svetu, po letu in pol pripravila svoj naslednji tehnološki forum Kenshiki. Z vidika Slovenije je bilo letos na prizorišču nekoliko drugače – v primerjavi s prejšnjim forumom je bilo veliko manj govora o vodiku, veliko več pa o elektriki in tudi na splošno več o konkretnih serijskih avtomobilih in manj o konceptih.

Matt Harrison, prvi človek Toyota Europe, pred svojim novim avtomobilom. Foto: Toyota

Evropsko Toyoto je medtem zapustil slovenski menedžer Tom Fux, večjih vsebinskih sprememb pa sicer ni. Toyota v Evropi ostaja zanesljivo druga najuspešnejša avtomobilska znamka, ki je v Evropi trenutno poleg hibridov izdatneje usmerjena v nove avtomobile s priključnim kablom. To je pričakovano glede na ostrejše predpise o izpustih CO 2 v letih 2025–2027.

Na svetovni ravni Toyota ostaja zavezana večpogonskim rešitvam in prilagajanju posameznim svetovnim regijam. Zato so med rešitvami še vedno tudi sistemi na temeljih vodika (serijski, koncepti), in to v različnih oblikah, to je z uporabo vodikovih gorivnih celic ali vodika v povezavi s klasičnimi motorji. Toyota prav tako nadgrajuje športni program GR in se veseli statusa svetovnih prvakov med proizvajalci v reliju.

Toyota je v Evropi leta 2021 prodala 1,076 milijona, lani pa že 1,217 milijona novih vozil. Skoraj tri četrtine vseh vozil (77 %) izdelajo v evropskih tovarnah.

Pri Toyoti so opravili resno nadgradnjo bZ4X in sicer predvsem na področju upravljanja z baterijo. Foto: Toyota

Glavni novosti sta električni – pri bZ4X močna nadgradnja polnjenja baterije

Glavni novosti za Toyoto v Bruslju pa sta bila čistokrvna električna avtomobila, kakršnih Japonci, zelo uspešno zavezani hibridni tehnologiji, še nimajo veliko. Naprej so pošteno prenovili že znani bZ4X. Športni terenec je dobil nekaj popravkov, ki pa jih navsezadnje niti ni potreboval.

Športni električni terenec je videti dobro in zanimivo, nudi odličen položaj za volanom in za električno vozilo tudi prepričljive vozne lastnosti. Japonci so bZ4X prenovili ravno tam, kjer je bil najšibkejši, in to je bilo polnjenje. Avtomobilu so namestili serijski sistem predgretja baterije pred hitrim polnjenjem, ki optimizira temperaturo baterije, postopek pa je – kar je zelo pohvalno – mogoče sprožiti ročno. Za doplačilo bo imel bZ4X možnost tudi 22-kilovatnega polnilca AC (serijsko 11 kW).

Baterija bo imela kapaciteto (bruto) 57,7 oziroma 73,1 kilovatne ure (kWh), kar pomeni pri večji bateriji neto kapaciteto pod mejo 70 kWh in s tem eno manjših baterij v segmentu. Večja baterija bo na voljo tudi s štirikolesnim pogonom.

Kako se sedi v novem C-HR+?

Fotogalerija 1 / 11 / 11

Programska nadgradnja odpravlja glavne omejitve

Z izboljšano učinkovitostjo polnjenja – največja moč ostaja pri 150 kilovatih – pa bo relativno majhna baterija tudi manjša ovira kot do zdaj. Moč pogona bo znašala od 123 do 252 kilovatov.

Ta športni terenec je od prihoda na trg sicer prevozil precej luknjasto cesto in preživel razburkane mesece. Na nekaterih trgih je bil zelo uspešen, med njimi tudi na Norveškem – tam se je že v preteklosti uvrščal med prve tri, letos pa je po padcu prodaje Tesle celo najuspešnejši posamezni model. S pomembno programsko prenovo se bo potencial avtomobila še bistveno povečal. Podvojili so tudi vlečno zmogljivost, ki zdaj znaša do 1.500 kilogramov.

Toyota C-HR+ bo v Slovenijo prišel prihodnje leto. Foto: Toyota

Toda prava novost za Toyoto je bil v Bruslju novi model C-HR +. Čeprav ima znano ime, je to kot izpeljanka C-HR nov model. Je manjši od bZ4X in se bo uvrščal v segment C. Pri Toyoti so črtali sistem imenovanja, ki ga je predstavil bZ4X. Raje bodo uporabili izpeljanke že uveljavljenih imen in C-HR+ je prvi tak primer. Avtomobil je dolg 4,52 metra, medosna razdalja pa znaša 2,75 metra.

V primerjavi s C-HR je izvedba z dodatkom plus oblikovno nekoliko drugačna, saj predvsem zadaj prinaša tudi nekaj Lexusovih potez (model RZ), predvsem pa ima veliko več prostora na zadnji klopi. Prostornina prtljažnika je 416 litrov.

Pri baterijah bosta možnosti kapacitet 57,7 in 77 kWh (bruto), kar je podobno kot pri C-HR – uporabne vrednosti bodo torej tudi pri tem avtomobilu relativno nizke. Tudi pri C-HR+ pa bo mogoče zagnati predgretje baterije, prav tako bo za doplačilo na voljo 22-kilovatni polnilec AC.

Avtomobil bodo v Slovenijo pripeljali prihodnje leto, saj ga bodo proti koncu letošnjega leta dobili šele električno najbolj razviti evropski trgi. Cene še niso znane.

Koncept klasičnega motorja, ki bi ga lahko poganjali različni alternativni viri. Lahko pride čez nekaj let tudi v serijsko proizvodnjo? Foto: Gregor Pavšič

Toyota razvija tudi koncept novega motorja na notranje zgorevanje

Seveda tudi letos vse novosti niso električne. Realnost trga ostajajo hibridi in pri teh je Toyota vodilna. Električni in priključnohibridni pogoni bodo v naslednjih treh letih tudi zanje pomembni, da znižujejo svoj povprečni izpust CO 2 na zahtevano raven in se izognejo finančnim kaznim.

Pri vodiku imajo Japonci model mirai (lani so jih prodali zanimivo več kot športnega modela supra), uporaba vodika pa je za zdaj predvsem še na konceptni ravni. Produkti so pripravljeni na uporabo, potrebna pa bo ustrezna polnilna infrastruktura. Evropski načrt o alternativnih gorivih predvideva ključne koridorje s polnilnicami, ki naj bi bile tam postavljene na vsakih 200 kilometrov. Koncepti avtomobilske implementacije vodika so usmerjeni tako v izkoristek vodikovih gorivnih celic in pogona na elektromotorje kot tudi dovajanja vodika neposredno v klasične motorje na notranje zgorevanje. Take rešitve Toyota že testira in jih uporablja tudi v dirkaške namene.

Za piko na i pa so Japonci v Bruslju pokazali tudi nov razvojni motor, ki je sicer prav tako šele koncept, usmerjen pa je v raziskave možnosti izkoristka enega motorja za različne tipe alternativnih goriv – tako vodika kot tudi sintetičnih e-goriv.