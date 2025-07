Tesla je na Kitajskem razkrila novo različico modela Y, ki je nekoliko daljša in ima šest sedežev.

Foto: MIIT Pri Tesli so letos sicer prenovili model Y, sicer pa novih modelov navzlic vse številčnejši konkurenci za zdaj vsaj uradno ne načrtujejo. Za kitajski avtomobilski trg, kjer je domača konkurenca še veliko ostrejša kot v Evropi in ZDA, so pripravili vsaj novo izvedbo modela Y.

Ta je 18 centimetrov daljša, dobra dva centimetra višja, za 15 centimetrov je daljša tudi medosna razdalja (3.040 mm). Masa praznega vozila je poskočila prek meje dveh ton (2.098 kg), medtem ko klasični model Y ostaja pod to mejo (1.992 kg). Za pogon bosta skrbela dva elektromotorja.

Tesla je lani na Kitajskem prodala 480 tisoč modelov Y (74 % celotne prodaje), letos v prvem polletju pa 171 tisoč. To je 17,5 odstotka manj kot v enakem obdobju lani.

Prvič tudi s šestimi sedeži v treh vrstah

Tesla je za avtomobil objavila prvi dve fotografiji, enako pa je nato storil tudi kitajski homologacijski urad. Novost pa je predvsem šest sedežev v avtomobilu v treh vrstah. S tem so se pri Tesli odzvali na nekatere tekmece na Kitajskem.

Po našem testu prenovljenega modela Y smo ugotavljali, da bi bil lahko ta za evropske razmere tudi vsaj tretjino manjši oziroma manj prostoren in bi ostal še vedno celostno eden najbolj konkurenčnih električnih avtomobilov. Nekateri namigi iz vrst Tesle so cenejšo različico modela Y tudi že napovedali, a pravih uradnih potrditev za zdaj ni. Nova kitajska različica je še večji in zato tudi dražji avtomobil.

Uradni Teslin napovednik nove različice modela Y:

Foto: Tesla