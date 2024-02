Sveže zaljubljeni: to so pari, ki letošnji dan zaljubljencev praznujejo prvič #foto

Valentinovo, praznik zaljubljencev, ki ga vsako leto praznujemo 14. februarja, bodo letos prvič obeležili številni novi pari. Med znanimi Slovenci, ki so sveže zaljubljeni, izstopajo Goran Dragić, Jan Plestenjak in Žan Serčič, med tujimi pa ne smemo pozabiti na Taylor Swift in Travisa Kelceja, Kylie Jenner in Timothéeja Chalameta ter Danijelo Martinović.

Srečo v ljubezni so preteklo in začetek letošnjega leta našli številni znani slovenski in tuji zvezdniki, ki bodo s svojimi izbranci tako prvič praznovali valentinovo.

Poglejte, kdo vse je na današnji praznik sveže zaljubljen:

Goran Dragić in Greice Murphy

Med znanimi Slovenci izstopata košarkarski zvezdnik Goran Dragić in njegova nova izbranka, Američanka Greice Murphy. Prvič so ju skupaj opazili na dogodku ob sklepu kariere Dragićevega nekdanjega soigralca v klubu Miami Heat Udonisa Haslema, pred dnevi pa sta svoje razmerje potrdila tudi na družbenih omrežjih.

Goran Dragić in Greice Murphy na dogodku ob sklepu kariere Dragićevega nekdanjega soigralca v klubu Miami Heat. Foto: Profimedia

Jan Plestenjak in Tadeja Majerič

Potem ko je lansko valentinovo preživljal sam, letos ne bo tako. Konec lanskega leta je marsikoga presenetila novica, da je srečo v ljubezni znova našel Jan Plestenjak. Po končanem razmerju z mlado Štajerko Laro Pernek, s katero sta bila v zvezi dobri dve leti, se je zaljubil v nekdanjo slovensko tenisačico Tadejo Majerič. Skupne trenutke sta že večkrat delila na svojih družbenih omrežjih in potrdila, kako zaljubljena sta.

Jan Plestenjak je v začetku letošnjega leta s svojo izbranko Tadejo Majerič užival v Prlekiji. Foto: Instagram/posnetek zaslona

Žan Serčič in "svetlolasa lepotica"

Kot je konec januarja poročala revija Lady, je sveže zaljubljen tudi 28-letni Žan Serčič. Novo leto je začel v dvoje in s "svetlolaso lepotico", s katero ga pogosto videvajo skupaj, odpotoval v sončno Španijo. Glede na njune objave na družbenih omrežjih in naše zanesljive informacije gre za svetlolaso učiteljico plesa ob drogu ter ustvarjalko izdelkov za otroke in dojenčke.

Tudi Filip Flisar, Timi Zajc, Jurij Tepeš, Saša Lešnjek in Alex Volasko

Med svežimi zaljubljenci so poleg Dragića še drugi slovenski športniki, med drugim nekdanji smučar prostega sloga Filip Flisar, ki je v zvezi z nekdanjo deskarko na snegu Saro Domanjko, smučarski skakalec Timi Zajc, ki se je zaljubil v Nušo Rakovec, ter nekdanji smučarski skakalec Jurij Tepeš, ki je v razmerju s športno terapevtko Manco Vida. Po ločitvi od nekdanjega smučarskega skakalca Primoža Peterke je srečo v ljubezni znova našla tudi Renata Bohinc, ki je v zvezi z glasbenikom Binetom Zorkom.

Na novo zaljubljena sta tudi nekdanja zakonca in glasbenika Alex Volasko in Saša Lešnjek. Volasko se je po ločitvi zaljubil v izbranko Laro Peterlin, Lešnjekova pa v glasbenika Luko Poljanca. Po ločitvi je srečo v ljubezni lansko leto našla tudi Eva Erjavec, hči Karla Erjavca, ki je v zvezi z Blažem Goršetom, vodjo oddelka za korporativne finance pri Iliriki.

Fotogalerija 1 / 7

Taylor Swift in Travis Kelce

Med tujimi zvezdniki, ki bodo letos prvič praznovali valentinovo, pa zagotovo izstopata trenutno najbolj vroča zvezdnica Taylor Swift in njen izbranec, igralec ameriškega nogometa Travis Kelce. Pred dnevi sta skupaj praznovala zmago Kelcejeve ekipe Kansas City Chiefs na nedeljskem Super Bowlu in na zabavi po tekmi plesala na glasbene uspešnice Swiftove, kot so You Belong With Me in Love Story.

Taylor Swift in Travis Kelce po zmagi njegove ekipe Kansas City Chiefs na nedeljskem Super Bowlu. Foto: Guliverimage

Kylie Jenner in Timothée Chalamet

Od lanskega leta sta na novo zaljubljena tudi Kylie Jenner, najmlajša od sester Kardashian-Jenner, in igralec Timothée Chalamet. Po več mesecih govoric so ju prvič skupaj v javnosti opazili septembra lani na koncertu Beyonce v Los Angelesu, kjer sta si izmenjala več poljubov. Skupaj sta prišla tudi na letošnjo podelitev nagrad zlatih globusov, kjer sta se prav tako poljubljala.

Igralec Timothée Chalamet in Kylie Jenner januarja letos na podelitvi nagrad zlati globusi. Foto: Profimedia

Danijela Martinović in Josip Plavić

Po razhodu s pevcem Petrom Grašem je lani srečo v ljubezni znova našla tudi pevka Danijela Martinović. Po poročanju hrvaške revije Gloria je že nekaj časa v zvezi s kriminalističnim inšpektorjem Josipom Plavićem, ki jo je spremljal na več predstavitvah njene knjige Tuširanje duše.

Po ločitvi so se znova zaljubile Sophie Turner, Ariana Grande in Sofia Vergara

Potem ko so končali razmerja s svojimi nekdanjimi partnerji, so na novo zaljubljeni tudi številni drugi svetovni zvezdniki. Pred kratkim ločena igralka Sophie Turner je srečo v ljubezni našla z britanskim plemičem Peregrinom Pearsonom, medtem ko je Sofia Vergara v zvezi z ortopedskim kirurgom Justinom Salimanom. Po dveh letih zakona se je na novo zaljubila tudi pevka Ariana Grande, ki je v razmerju s soigralcem iz filma Wicked Ethanom Slaterjem.

Sveže zaljubljeni so tudi pevec skupine Maneskin Damiano David, ki je v zvezi z igralko Dove Cameron, pevka Dua Lipa, ki jo je očaral britanski igralec Callum Turner, igralec Bradley Cooper, za katerega se že dalj časa govori, da je v razmerju z manekenko Gigi Hadid, ter Tom Cruise, ki so ga opazili v družbi Elsine Hajrove, hčerke znanega ruskega politika.

Fotogalerija 1 / 5

Preberite tudi: