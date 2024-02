Koliko Slovenci ob valentinovem zapravimo za darila?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Anketa pred praznikom zaljubljencev, ki ga vsako leto obležimo 14. februarja, razkriva, kako Slovenci praznujejo valentinovo, s kom ga najraje preživijo in kaj menijo o obdarovanju najbližjih.

Anketa, ki so jo izvedli med uporabniki platforme Ceneje!, je pokazala, da valentinovo praznuje kar polovica vprašanih. Letos bo praznik zaljubljencev praznovalo 89 odstotkov tistih, ki ta dan običajno obeležujejo, kar kaže na precej močno tradicijo praznovanja.

Večina, 84 odstotkov, bo valentinovo preživela s svojim partnerjem, kar potrjuje, da je valentinovo praznik zaljubljencev. Nekateri bodo praznovali na alternativne načine – pet odstotkov vprašanih bo ta dan preživelo s svojim psom, trije odstotki s svojo mačko, sedem odstotkov pa s svojimi prijatelji. Sami bodo na valentinovo štirje odstotki vprašanih.

Nekateri bodo za darilo zapravili več kot 200 evrov

Na vrhu seznama želja glede obdarovanja so rože, romantične večerje in parfumi, kar kaže na klasične izbire pri izkazovanju ljubezni in naklonjenosti. Svojega partnerja bo obdarilo 85 odstotkov vprašanih, šest odstotkov pa svojega prijatelja ali prijateljico. Prav tako šest odstotkov vprašanih bo za praznik ljubezni obdarilo sebe.

Tretjina vprašanih bo za valentinova darila porabila med 20 in 40 evrov, četrtina med 40 in 100 evrov in prav tako četrtina manj kot 20 evrov. Več kot 200 evrov bo za darila zapravilo šest odstotkov vprašanih.

Na vprašanje, koga imajo najraje, jih je 55 odstotkov odgovorilo, da je to njihova boljša polovica. Po drugi strani jih ima 19 odstotkov najraje sebe. V ospredju so torej še vedno partnerski odnosi, vse večje pa je tudi zavedanje lastne vrednosti in krepitev ljubezni do sebe.

Anketa, v kateri je sodelovalo 2054 anketirancev, je pokazala, da valentinovo ostaja priljubljen praznik, ki ga Slovenci praznujejo različno. Večina na tradicionalne simbole ljubezni, kot so rože in romantične večerje, ne pozabi, nekateri pa odkrivajo nove načine praznovanja in obdarovanja.

Preberite tudi: