Mesec ljubezni v Ljubljani: od hitrih zmenkov do gregorčkov

"To je festival, ki slavi ljubezen do naše kulture, naše dediščine in slovenske besede," je ob predstavitvi letošnjega festivala LUV dejal Klemen Slakonja, "pod skupno temo ljubezni bodo našo prestolnico preplavili kulturni, umetniški, kulinarični in ustvarjalni dogodki."

Festival se začne 8. februarja, na slovenski kulturni dan, in traja do 12. marca, slovenskega dneva ljubezni, kot pravimo gregorjevemu.

Foto: Primož Bregar

V tem mesecu ljubezni si boste lahko spočili oči na svetlobnih instalacijah, ki bodo spremljale vaše sprehode po Ljubljani, privoščili malce kulturnega razvajanja na koncertih, razstavah in performansih, naredili čudovit izdelek na ustvarjalnih delavnicah, ustvarili nepozabne spomine s fotografiranjem na fototočkah po mestu in si privoščili kulinaričen zalogajček, vezan na temo festivala.

Celoten program festivala najdete tukaj.

"Ta festival ima čudovito sporočilo, sporočilo ljubezni do vsega, kar nas obdaja," je predstavitev festivala LUV pospremila direktorica Turizma Ljubljana Petra Stušek, "pod to temo letos združujemo kar 134 različnih dogodkov, nekateri so nastali prav za to priložnost." Poudarila je, da so po lanski premierni izdaji festivala opravili anketo med Ljubljančankami in Ljubljančani, da bi izvedeli, kaj bi jim še lahko ponudili, in te pripombe skušali v kar največji meri upoštevati letos.

Foto: Primož Bregar

"Festival letos združuje izredno raznolike vsebine od vrhunske klasične glasbe, literarnih dogodkov in džezovskih večerov do noči erotičnega filma v nekdanjem kinu Sloga, zastavili smo tudi posebna doživetja, vsa v znamenju ljubezni," je dejala Petra Stušek, "na voljo bodo številne ustvarjalne delavnice tako za otroke kot za nas odrasle, prirejamo pa tudi dogodke za samske, kot bodo hitri zmenki na Mesarskem mostu."

Veliki finale bo festival LUV tudi letos dočakal na gregorjevo. Na njegov predvečer bo na Gradaščici tradicionalno spuščanje gregorčkov, ki so bili lani v okviru premiernega festivala LUV najbolj obiskani do zdaj.