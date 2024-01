Nekdanjo Costnerjevo ženo ujeli z njunim skupnim prijateljem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kevin Costner in Christine Baumgartner, ko sta bila še poročena.

Kevin Costner in Christine Baumgartner, ko sta bila še poročena. Foto: Guliverimage

Nekdanja žena Kevina Costnerja Christine, s katero sta bila poročena 18 let, je očitno znova našla srečo v ljubezni.

Christine Baumgartner, nekdanja žena Kevina Costnerja, je po poročanju portala People spet našla srečo v ljubezni, in to kar s finančnikom Joshem Connorjem, nekdanjim sosedom in skupnim prijateljem nekdanjih zakoncev.

Josh Connor ob avtomobilu Christine Baumgartner Foto: Profimedia

"Josh je bil sprva samo prijatelj," je za publikacijo povedal vir blizu Baumgartnerjeve. "Christine se rada druži z njim. On je ločen oče in razume, skozi kaj gre," je razkril vir.

Lani že skupaj dopustovala na Havajih

Julija lani sta Connor in Baumgartnerjeva skupaj že dopustovala na Havajih, ko je bila Christine še vpletena v težek ločitveni postopek s Costnerjem. Takrat so se pojavile tudi fotografije para na sprehodu po plaži, a je vir zanikal, da sta romantično povezana. "Že leta sta dobra prijatelja," je povedal poznavalec.

Costner je lani na sodišču tudi trdil, da je njegova nekdanja žena Christine od svojega novega fanta prejela nekaj več kot 18 tisoč evrov v gotovini, in dodal, da mu ne bo več treba plačevati 118.599 evrov mesečne preživnine, saj se je njeno finančno stanje močno spremenilo. Baumagartnerjeva je z odvetnikom Costnerjevo izjavo tedaj ovrgla, septembra pa sta nekdanja zakonca, ki so se jima rodili trije otroci, vendarle dosegla dokončno poravnavo.

Podrobnosti dogovora javnosti niso razkrili, vendar so viri pozneje povedali, da je Christine iz zakona odšla z več denarja, kot je bilo določeno v predporočni pogodbi.

Ob koncu lanskega leta so ameriški mediji tudi poročali, da se je Kevin Costner ogrel za pevko Jewel, s katero sta se novembra tudi družila na otoku milijarderja Richarda Bransona na Britanskih Deviških otokih.

