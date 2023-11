Po težki ločitvi užival na zasebnem otoku milijarderja Richarda Bransona

Po težki ločitvi od svoje nekdanje žene Christine Baumgartner naj bi bil zdaj igralec Kevin Costner po poročanju virov portala Page Six videti dobre volje. Kevin Costner si je po ločitvi od nekdanje žene privoščil krajši predah in se za nekaj dni mudil na zasebnem otoku Necker Island milijarderja Richarda Bransona na Britanskih Deviških otokih in se tam udeležil ekskluzivnega vsakoletnega teniškega turnirja Necker Cup.

Za udeležbo naj bi gostje plačali tudi do sto tisoč dolarjev

Za udeležbo na dogodku naj bi gostje plačali do sto tisoč dolarjev (91 tisoč evrov), med drugim pa je gostom vstopnica omogočala igranje tenisa z vrhunskimi teniškimi zvezdniki, igranje drugih iger z žogo (npr. pickleball) in zabavo na temo "konec sveta". Branson naj bi na dogodku veljal za najpomembnejšega gostitelja, je še poročal Page Six.

Drugi vir pa je dejal, da je igralec z drugimi gosti klepetal o svojih prihajajočih filmskih projektih in celo pokazal izrezek svojega najnovejšega filma. Costner je bil aktiven pri številnih dogodkih in dejavnostih, med drugim potapljanju, jadranju in druženju na večerjah, je potrdil vir blizu igralca. Na dogodku so bili prisotni tudi drugi slavni gostje, med njimi Michael Bolton, Jewel, Emma Watson, teniška igralca Genie Bouchard in Mike Bryan ter drugi.

Septembra Costner končal z ločitvijo, kmalu zatem so se že pojavile nove govorice

Costner se je po večmesečni ločitveni bitki od nekdanje žene, ki jo je med drugim v postopku ločitve obtožil, da je iz njunega doma odnesla dragocenosti, dolgo pa sta se dogovarjala tudi glede višine preživnine, kot kaže vendarle pobral. Septembra sta ločitev zaključila, igralec pa se v zadnjem času vse pogosteje udeležuje javnih prireditev.

Pred časom pa so se pojavile tudi govorice, da naj bi bila igralca Reese Witherspoon in Costner nov par na hollywoodski sceni, ki pa jih je predstavnik igralke kategorično zanikal in jih ovrgel z besedami: "Ta zgodba je popolnoma izmišljena in ni resnična."

Preberite še: